Space Marshals 3: Finales drittes Kapitel mit zwölf neuen Missionen erschienen

Wer Lust auf ein wenig Action hat, sollte unbedingt einen Blick auf Space Marshals 3 (App Store-Link) werfen. Das Action-Abenteuer kann kostenlos ausprobiert werden und finanziert sich danach über einzelne In-App-Käufe, mit denen Level-Pakete freigeschaltet werden.

Das Entwicklerteam von Pixelbite aus Schweden sorgt kontinuierlich dafür, dass ihr Spiele-Titel auch für alteingesessene Gamer immer neue Anreize bietet. Space Marshals 3 lässt sich ab iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer auf das Apple-Gerät laden und benötigt zudem 1,6 GB an freiem Speicherplatz. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits seit einiger Zeit mit an Bord.

Über ein kürzlich erfolgtes Update hat Pixelbite nun das finale dritte Kapitel von Space Marshals 3 auf den Weg gebracht. Die Aktualisierung auf Version 3.0.8 bringt Kapitel 3 mit sich, das sich per In-App-Kauf in Höhe von 4,99 Euro im App Store erwerben lässt. Fans von Space Marshals 3 werden damit ganze zwölf brandneue Missionen zur Verfügung gestellt, „vollgepackt mit bösartigen Gegnern und glänzenden Belohnungen“, wie es vom Entwicklerteam im Changelog heißt.

Im letzten großen Kapitel des Spiels schließt man sich dem Widerstand an und beschließt die aberwitzige Story von Space Marshals 3. „Noch wichtiger ist jedoch, dass diese letzte Reihe von Leveln einige der ehrgeizigsten und erfolgreichsten Layouts und Mechaniken im Spiel aufweist und einen neuen Höhepunkt an Stealth-Action-Spaß erreicht“, loben beispielsweise die passionierten Gamer von 148Apps.

„Es gibt jede Menge neuer Ideen mit psychologischen Tricks, erzwungenen Stealth-Sequenzen, Begleiter-Sequenzen (keine Eskorte) und sogar einen riesigen Mech. Eines der besten Dinge an der Space Marshals-Serie ist die Menge an Ausrüstung, die du freischalten kannst, um die perfekte Schleichausrüstung, das perfekte Waffenarsenal oder eine Mischung aus beidem zusammenzustellen. Sei versichert, dass es in Kapitel 3 eine Menge freizuschalten gibt, auch wenn du möglicherweise die Umgebungen vollständig erkunden musst, um die Menge an Münzen zu finden, die du benötigst, um Zugang zu einigen der coolsten Gegenstände zu erhalten.“