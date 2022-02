Spannendes Apple-Patent: Ein Mac im Magic Keyboard

Das auf Apple-Patente spezialisierte Team von Patently Apple hat am Wochenende einen neuen Eintrag von Apple beim US-Patentamt ausfindig machen können. Das jetzt veröffentlichte Patent zeigt eine Illustration eines Computers in einer Tastatur. Und ich denke mir, dass das eine ziemlich geniale Sache wäre.

Natürlich darf nicht davon ausgegangen werden, dass Apple ein entsprechendes Produkt in der nächsten Zeit auf den Markt bringen wird. Es ist ja noch nicht einmal klar, dass Apple überhaupt so einen Computer herstellen wird.

Aber eines kann ich euch sagen: Ich finde die Idee sowas von genial. Denn eines ist klar: Eine Tastatur liegt aktuell quasi auf jedem Schreibtisch, wenn nicht gerade ein Notebook zum Einsatz kommt (und da ist sie ja auch irgendwie dabei). Warum nicht also gleich den Computer in die Tastatur integrieren? Per Thunderbolt wäre es zudem ein leichtes, die Stromversorgung und Datenverbindung zum Monitor herzustellen.

Wie würdet ihr einen Mac in der Tastatur finden?

Aus technischer Sicht halte ich so ein Vorhaben durchaus für machbar. Einen Mac unter der Tastatur findet man ja beispielsweise auch in den MacBooks und dort ist neben dem eigentlichen Computer auch einiges weitere verbaut, etwa die Akkus.

Wie findet ihr Apples Idee? Wäre ein solcher Mac mini im Tastatur-Format etwas für euren Schreibtisch? Ich wäre auf jeden Fall sehr interessiert. Schreibt eure Meinung doch einfach mal in die Kommentare.