Spotify Wrapped 2022: Der große Audio-Jahresrückblick ist da

Jetzt ist auch der Jahresrückblick von Spotify da. Der weltweit meistgestreamte Künstler 2022 kommt aus dem Latin-Genre: Bad Bunny sichert sich als erster Künstler das dritte Mal in Folge den Platz 1 der internationalen Top-Künstler und Künstlerinnen auf Spotify.

Die Musik-Highlights in Deutschland

Melodische Flows und Einflüsse aus der amerikanischen und britischen Hip Hop-Szene sind die musikalischen Markenzeichen des Künstlers Luciano. Der Rapper belegt Platz 1 der Top-Künstler und Künstlerinnen in Deutschland, gefolgt von RAF Camora und Bonez MC auf den Plätzen 2 und 3. Luciano liefert mit „Majestic” das beliebteste Album des Jahres in Deutschland. Dahinter folgt „=” von Ed Sheeran auf Platz 2. Der dritte Platz geht an „Zukunft 1 & 2” von RAF Camora. Auch der in Deutschland erfolgreichste Song für 2022 kommt von Luciano. In seinem Track „Beautiful Girl” interpretiert er den Song „Beautiful Girls“ des US-amerikanischen Rappers Sean Kingston aus dem Jahr 2000 neu. Die Singles „Sehnsucht” von Miksu / Macloud und t-low und „Layla” von DJ Robin und Schürze belegen die Plätze 2 und 3.

Dass Künstler und Künstlerinnen aus Deutschland auch in anderen Teilen der Welt stattfinden, beweist die Band Rammstein. Sie konnte sich den Platz 1 der meistgestreamten Künstler aus Deutschland im Ausland sichern. Die DJs Robin Schulz und Topic folgen Rammstein auf dem zweiten und dritten Platz.

Bei den Top-Spotify-Playlists in Deutschland belegen, wie auch im vergangenen Jahr, „Hot Hits Deutschland”, „Modus Mio” und „Deutschrap Brandneu” die Plätze 1, 2 und 3.

„Gemischtes Hack“ ist erneut der beliebteste Podcast auf Spotify in Deutschland

Bei den Spotify Usern in Deutschland ist 2022 ein Podcast am beliebtesten, der bereits seit 2017 die Fans jede Woche mit humorvollen Geschichten unterhält: Felix Lobrecht und Tommi Schmitt sind mit „Gemischtes Hack“ bereits zum vierten Mal auf Platz 1 der Top-Podcasts in Deutschland. Jan Böhmermann und Olli Schulz sichern sich mit ihrem Spotify Exclusive Podcast „Fest & Flauschig“ erneut Platz 2 in Deutschland. Die Podcast-Newcomer Rezo und Julien Bam landen mit ihrem Spotify Original Podcast „Hobbylos“ auf Platz 3.

Neue Features im persönlichen Spotify Jahresrückblick

Ab heute können auch alle Spotify Hörer und Hörerinnen ihr personalisiertes Wrapped-Erlebnis für 2022 exklusiv über den Wrapped Hub in der mobilen Spotify App (iOS und Android) abrufen. Die User erwartet dabei, neben beliebten und altbekannten Formaten, eine Reihe neuer Möglichkeiten, ihr Audio-Jahr zu entdecken und zu feiern.

Top-Künstler und Künstlerinnen weltweit auf Spotify:

Top-Songs weltweit auf Spotify:

Top-Alben weltweit auf Spotify:

Top-Podcasts weltweit auf Spotify:

Top-Künstler und Künstlerinnen in Deutschland auf Spotify:

Die vollständige Top-Künstler und Künstlerinnen-Liste gibt es in der Playlist „Top Artists 2022 Deutschland“.

Top-Songs in Deutschland auf Spotify:

Die vollständige Top-Liste gibt es in der Playlist „Top Tracks 2022 Deutschland“.

Top-Alben in Deutschland auf Spotify:

Top-Spotify Playlists in Deutschland auf Spotify:

Top-Podcasts in Deutschland auf Spotify:

Top-Künstler und Künstlerinnen der RADAR GSA-Playlist auf Spotify:

Top-Songs der RADAR GSA-Playlist auf Spotify:

Playlists zum Jahresrückblick 2022:

Im Wrapped Hub finden Hörer und Hörerinnen neben Playlists zu den Top-Listen des diesjährigen Jahresrückblicks viele personalisierte Inhalte sowie Empfehlungen der Spotify Musik- und Podcast-Redaktion. Der Hub bietet unter anderem: