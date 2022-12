Synology: Photos-App für Apple TV und Android TV veröffentlicht

Auch in meinem Haushalt kommt eine Synology DiskStation, ein privater NAS-Server, zum Einsatz, auf dem all meine Daten gesichert werden. Der Hersteller bietet darüber hinaus auch entsprechende mobile Anwendungen an, um von unterwegs auf die Daten zugreifen zu können. Nun hat die Synology Photos-App (App Store-Link) ein wichtiges Update spendiert bekommen.

Denn ab sofort steht auch für die Universal-App von Synology Photos eine Version für das Apple TV zur Verfügung. Die App lässt sich kostenlos im deutschen App Store herunterladen und erfordert zur Nutzung ein bereits vorhandenes Synology NAS-System mit DiskStation Manager 7.0 oder neuer. Der Download ist etwa 56 MB groß und benötigt zudem iOS/iPadOS 13.0 oder neuer bzw. tvOS 14.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

Nun kann man die eigenen Fotos und Videos auch auf dem großen Bildschirm über das Apple TV erleben. „Schwelgen Sie komfortabel auf der Couch in Erinnerungen an Urlaube, Hochzeiten und andere schöne Momente“, berichtet das Synology-Team in einem Newsletter zum Thema.

Ebenfalls neu ist eine Nutzung von Synology Photos auf einem Gerät mit Android TV: Solltet ihr also einen Fernseher, Beamer oder ähnliches mit Googles Betriebssystem nutzen, könnt ihr die App nun auch dort nach entsprechender Anmeldung mit euren Synology-Nutzerdaten verwenden. Mehr Infos zu den NAS-Servern von Synology gibt es auf der Website des Unternehmens.