Taptile: Zeiterfassungs-App stellt mit Version 4 auf Abo-Modell um

Im Dezember dieses Jahres jährt sich der Geburtstags der Taptile Zeiterfassungs-Apps bereits zum zehnten Mal, fast genau vier Jahre lang ist die Veröffentlichung von Version 3.0 der Anwendung her. Das Entwicklerteam von Taptile Apps hat sich dieses sowie die Releases von iOS 16 und macOS Ventura zum Anlass genommen, die Zeiterfassungs-App auf eine neue Basis zu stellen, und hat nun Version 4 in den App Stores veröffentlicht.

Vom Entwicklerteam heißt es dazu:

„Taptile Zeiterfassung 4 ist komplett neu in SwiftUI entwickelt und wir haben dabei einige alte Zöpfe abgeschnitten, dafür aber die Vorteile des neuen UI-Frameworks von Apple gewonnen: Unsere neue App unterstützt nativ und komplett ‚Dynamischen Text‘ (wie Apple es nennt): Jeder Nutzer kann in den iOS Bedienungshilfen für jede App einzeln die Schriftgröße einstellen. So können Leute mit guten Augen kleine Schriftgröße einstellen und mehr Inhalt sehen, Menschen mit weniger guten Augen größere Schrift und somit bessere Lesbarkeit. Das finden wir (bereits im fortgeschritteneren Alter!) großartig!“