Telegram: Überarbeitete Profilseiten, optimierter Medienbetrachter & mehr in neuem Update

Ihr habt den Telegram Messenger (App Store-Link) im Einsatz? Mit regelmäßigen Updates bessern die Entwickler nach und liefern neue Funktionen aus. Version 5.15 ist ab sofort auf allen Plattformern verfügbar und hat folgende Neuheiten im Gepäck.

Die Profilseiten wurden umgestaltet und erlauben nun den direkten Zugriff auf geteilte Medien. Zum Vergrößern könnt ihr das Profilbild einfach nach unten ziehen. Ebenso wurde der Medienbetrachter optimiert, nun kann man mit einfachen Klicks auf der rechten und linken Bildseite durch Gallerien blättern, ebenso lässt sich Profilbild des Chatpartner durch einen Tipp vergrößern.

Leute in der Nähe 2.0

Im Juni letzten Jahres wurde die Funktion „Leute in der Nähe“ eingeführt, heute gibt es Verbesserungen. Ab sofort könnt ihr festlegen, ob andere Telegram-Nutzer euer Profil ansehen können, wenn sie in der näheren Umgebungen sind. Bei Interesse können sie mit euch in Kontakt treten, um neue Freundschaften zu knüpfen. Wer das nicht möchte, kann die Funktion natürlich deaktivieren.

Des Weiteren gibt es neue animierte Emojis. Wer folgende Kürzel tippt, versendet ein Emoji im Chat, das animiert angezeigt wird:

:heart_eyes:, :kissing_heart:, :heart_eyes_cat:, :kiss:, :broken_heart:, :gift_heart: oder :love_letter:

