Terraria: Sandbox-Spiel bekommt endlich Controller-Support

Terraria (App Store-Link) ist nun seit mehr als fünfeinhalb Jahren im App Store vertreten – und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Die Entwickler werden nicht müde und reichen immer wieder neue Updates nach. Version 1.3.0.7.8 hat endlich auch Support für Gamecontroller mit dabei. Eine Anleitung sowie kompatibel Controller findet ihr hier.

Wer einen Gamecontroller per Bluetooth verbunden hat, kann jetzt auch alles in Terraria steuern. Das erleichtert die Steuerung und erweitertet das Blickfeld, da keine virtuellen Buttons auf dem Display mehr notwendig sind. Das Update hat zudem die folgenden Änderungen im Gepäck:

Neu: Jetzt kannst du deine Spielerfahrung rundum anpassen, indem du das Layout deiner Steuerung änderst!

Neu: Virtuelle Steuerungsprofile! Du kannst 4 unterschiedliche Profile einrichten, um im Spiel schnell zu wechseln.

Verbessert: Die Genauigkeit beim Greif-Stick!

Korrigiert: Viele Fehlerbehebungen und Verbesserungen!

Mit über 1250 Waffen, Rüstungen, Tränke und mehr, 50 Block-Typen, über 300 Monster, weiteren Szenarios, dynamisches Wasser und vieles, vieles mehr, kommt so schnell keine Langweile auf. Außerdem verzichtet Terraria komplett auf In-App-Käufe – habt ihr das Spiel einmal erworben, könnt ihr ohne nervige Wartezeiten und Co. spielen. Terraria erinnert dabei etwas an das bekannte Minecraft, denn auch hier könnt die Welt nach euren Vorlieben umgraben und umbauen. Es handelt sich um ein klassisches Sandboxing-Spiel.