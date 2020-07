Tizi Spiralkabel mit neuen Anschlüssen: Jetzt auch als USB-C-auf-Lightning

Es gibt tatsächlich einen Ort, an dem ich auf ein Spiralkabel nicht mehr verzichten möchte: Das Auto. In meinem Seat Leon liegt das iPhone mit einem Spiralkabel an das CarPlay-Radio angeschlossen in der Ablage. Das kurze Kabel stört nicht beim Schalten, trotzdem kann man das iPhone noch in die Hand nehmen – beispielsweise vor der Abfahrt zur Routenplanung oder wenn der Beifahrer die Musik steuern möchte.

Mittlerweile sind ja immer mehr Autos mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet – und genau aus diesem Grund wollen wir euch mitteilen, dass der Zubehör-Hersteller Tizi jetzt auch ein passendes Spiralkabel mit USB-C-auf-Lightning im Angebot hat. Erhältlich ist es ab sofort in den Farben Rot und Schwarz zum Preis von 29,23 Euro.

Das ist meiner Meinung nach schon eine Hausnummer, auch wenn Equinux in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie hochwertiges Zubehör herstellen. Allerdings musste ich nach einer Recherche im Netz feststellen: Der Spiralkabel-Markt bietet kaum Alternativen.

Konkurrenz ist nicht vorhanden oder technisch schlechter

Ich bin lediglich auf ein Universal-Kabel von VonMählen gestoßen, das mit 19,99 Euro schon eine Ecke günstiger ist. Allerdings muss man hier sowohl einen USB-C- als auch einen Lightning-Adapter anstecken, um das USB-A-auf-Micro-USB-Kabel in ein USB-C-auf-Lightning-Kabel zu verwandeln. Ein weiteres Problem dieser Lösung: Die Ladegeschwindigkeit ist auf 5 Volt und 1,8 Ampere begrenzt.

Und genau hier kann das Equipment von Equinux punkten: Das Tizi Spiralkabel unterstützt mit einem entsprechenden Ladegerät das schnelle Power Delivery. Mit dem Tizi Turbolader 2x Ultra kann das Kabel ein iPhone von 0 auf 50 Prozent in 30 Minuten aufladen. Und genau das könnte dann am Ende ein Punkt sein, an dem man tatsächlich einen praktischen Nutzen vom teuren Kabel hat.