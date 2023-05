Twinkly-App mit verbesserten Gruppen und Fernsteuerung

Mit Leuchtstreifen und den quadratischen LED-Panels bietet Twinkly mittlerweile auch einige saisonal unabhängige Produkte an, der Hersteller aus Italien ist und bleibt aber vor allem für seine Lichterketten bekannt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen: Schon in einem halben Jahr können wir die Weihnachtsbeleuchtung langsam wieder aus dem Karton kramen.

Rund um die Twinkly-App gibt es schon jetzt interessante Neuigkeiten. Während bisher nur Gruppen mit Produkten der gleichen Technik erstellt werden konnten, darf man nun auch RGB (Multicolor) und RGBW (Multicolor + Weiß) miteinander mischen. Nur die AWW (Gold & Silber) Lichterketten dürfen nicht mitspielen.

Ebenfalls sehr interessant: In den Einstellungen der Twinkly-App kann ab sofort eine Fernsteuerung aktiviert werden. So könnt ihr eure Lichterkette auch ein- und ausschalten, selbst wenn ihr nicht Zuhause seid. Dafür sind mindestens Twinkly-Geräte der zweiten Generation notwendig, in den letzten Jahren wurde aber im Prinzip nichts anderes mehr gekauft.

