Vodafone: „Smart Tech“-Produkte werden schon bald zu Elektroschrott

In den vergangenen Jahren hat der Mobilfunk-Provider Vodafone immer wieder versucht, auch auf dem Markt für intelligente Tech-Produkte mitzumischen. So gab es mit dem Curve Tracker ein AirTag-ähnliches Tracking-Gerät, oder auch die Neo Kids Watch, eine Smartwatch mit intelligenten Features, die sich speziell an Kinder richtete.

Irgendwann stellte Vodafone den Verkauf der „Smart Tech“-Produkte jedoch ein und kündigte bereits vor rund zwei Jahren an, dass man die Entwicklung der Gadgets nicht mehr vorantreiben werde. Wie es die Gesetze verlangen, musste Vodafone allerdings eine zweijährige Betriebsgarantie bereitstellen, ehe man den damit verbundenen Service einstellen kann.

Dieser Punkt ist nun erreicht: Wie Vodafone im eigenen Support-Bereich berichtet, wird man zum 1. August 2024 den Smart Tech-Service komplett einstellen und hat bis dahin auch alle laufenden Verträge gekündigt. „Natürlich haben wir uns dabei daran gehalten, was vertraglich vereinbart war: Alle Produkte konnten in jedem Fall die gesamte Mindestvertragslaufzeit lang genutzt werden“, heißt es dort von Vodafone. „Wir hoffen, Sie finden schnell eine passende Alternative.“

Ab Donnerstag dieser Woche werden nun die meisten der von Vodafone angebotenen Smart Tech-Produkte zu Elektroschrott und können nicht mehr weiter verwendet werden. Dazu gehören die Produkte Neo Kids Watch, Curve Smart GPS Tracker, V-SOS Band, V-Bag, V-Pet und V-Multi. Das Curve Bike Light lässt sich höchstens noch als Rücklicht am Fahrrad ohne weitere smarte Features verwenden.

Smart Tech-Geräte, die nicht über eine integrierte SIM, sondern über einen frei zugänglichen SIM-Slot verfügen, sollten sich hingegen über einen separaten Tarif eines anderen Anbieters weiter verwenden lassen. Dazu gehört unter anderem die V-Kamera (Arlo Go), die V-Kids Watch (Alcatel MT30) und V-Bag (Alcatel). Auch die Produkte ReoLink Go und ThinkWare Connected Dashcam können mit einer kompatiblen SIM eines anderen Anbieters weiter betrieben werden.

Kabelnetz von Vodafone am schnellsten

Vodafone sorgt abgesehen von den oben erwähnten schlechten Nachrichten für die Besitzer und Besitzerinnen der eigenen Smart Tech-Produkte allerdings auch für gute Nachrichten. Laut des Fachmagazins connect surft man im Kabelnetz von Vodafone in Deutschland am schnellsten. Dies berichtet Vodafone im eigenen Newsroom.

„Vodafone hat sein Kabel-Glasfasernetz mit mehr als 24 Millionen Anschlüssen in den vergangenen Monaten stärker als jemals zuvor mit noch mehr Glasfaser und neuen Segmenten ausgebaut. […] Das verbessert die Zuverlässigkeit und die durchschnittlich nutzbaren Geschwindigkeiten an Millionen Anschlüssen in ganz Deutschland. Dass die Anstrengungen auch bei den Kunden ankommen, zeigen gleich mehrere Festnetz-Tests führender Technik-Magazine. […] Nun bestätigt auch die connect-Redaktion in ihrem aktuellen Festnetz-Test 2024 deutliche Verbesserungen bei Down- und Upload. Demnach surfen die Deutschen im Festnetz von Vodafone am schnellsten.“

Laut Vodafone gab das Magazin connect dem Festnetz-Angebot von Vodafone auch in diesem Jahr die Schulnote „Sehr gut“, auch die Gesamtpunktzahl steigerte sich leicht. „Überragend“ seien die durchschnittlich gemessenen aktiven Download-Datenraten. Sie liegen laut Vodafone mit 125,4 Megabit pro Sekunde um mehr als 70 Prozent höher als die zweitschnellste Datenrate der Telekom, die auf 78,7 Mbit/s kommt. Deutliche Verbesserungen gab es auch bei der aktiven Upload-Datenrate: Diese konnte Vodafone um 13 Prozent auf 29,7 Mbit/s erhöhen.