Waipu.tv: 50 Prozent Rabatt auf Guthabenkarten bei Amazon

Bei mir Zuhause sind mittlerweile alle Fernseher auf Waipu.tv umgestellt, ich profitiere immer noch von dem Paramount-Deal im Frühjahr. Falls das bei euch zeitlich nicht ganz gepasst habt, weil ihr beispielsweise schon ein aktives Abo bei Waipu.tv hattet, dann gibt es jetzt das passende Angebot.

Bei Amazon bekommt ihr auf die Pakete Waipu.tv Comfort oder Waipu.tv Perfect Plus einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent. Ihr könnt euch zwischen Guthabenkarten über 6 oder 12 Monate entscheiden. Auf der jeweiligen Produktpreise seht ihr die regulären Preise, die 50 Prozent Rabatt werden dann automatisch an der Kasse abgezogen.

Die von Amazon ausgestellten Gutscheine sind drei Jahre gültig und können eingelöst werden, sobald euer bezahltes Abo bei Waipu.tv ausgelaufen ist. Ob das nun kommende Woche oder in 124 Tagen der Fall ist, spielt für euch keine Rolle. Ihr könnt euer Konto im Anschluss sofort wieder freischalten und wie gewohnt weiter nutzen.

Noch attraktiveres Angebot für „Neukunden“

Solltet ihr Waipu.tv bisher noch nicht genutzt haben oder ihr nicht davor zurückschrecken, euch einen neuen Account anzulegen und die Senderliste neu zu sortieren, dann gibt es in dieser Woche noch ein attraktiveres Angebot.

Ihr bekommt 12 Monate Waipu.tv Perfect Plus zusammen mit dem durchaus solide funktionierenden Waipu.tv 4K Stick für 59,99 Euro (plus 5 Euro Versandkosten). Unterm Strich ist dieses Angebot noch etwas besser als die 50 Prozent Rabatt bei Amazon.

Das kleine „Aber“ dieser Option: Das Waipu.tv Perfect Plus Abo wird direkt mit der Buchung aktiviert. Wenn ihr damit sofort loslegen wollt, ist das natürlich kein Thema. Wenn euer bestehendes TV-Streaming-Abo noch einige Monate läuft, ist das dagegen eher ungünstig.

Waipu.tv 4K Stick + 12 Monate Perfect Plus Paket 155,88 EUR 64,98 EUR jetzt bestellen