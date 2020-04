Waipu.tv: Streaming-Dienst mit 135 Sendern drei Monate kostenlos nutzen

Bei euch Zuhause gibt es mehr Personen als Fernseher? Wer dieses Erste-Welt-Problem in den Griff bekommen und den Streit rund um das TV-Programm zumindest für die kommenden drei Monate zu den Akten legen möchte, bekommt jetzt bei Waipu.tv das passende Angebot.

Der TV-Streaming-Dienst kann von Neukunden jetzt drei Monate lang kostenlos ausprobiert werden. Normalerweise kostet das Perfect-Abo 9,99 Euro pro Monat, ihr könnt also mal eben 29,97 Euro sparen. Registriert euch dazu einfach auf der folgenden Seite und es kann sofort losgehen.

Waipu.tv Perfect drei Monate kostenlos testen (zum Angebot)

Im Perfect-Paket von Waipu.tv sind insgesamt 135 Sender enthalten, darunter 104 in HD. Im Prinzip alles, was das deutsch Fernsehen zu bieten hat, von ARD und ZDF über die RTL- und ProSieben-Gruppe bis hin zu diversen Kinder- und Sportsendern ist im Prinzip alles dabei. Mit dem gewählten Paket können bis zu vier Geräte gleichzeitig auf das komplette TV-Programm zugreifen.

Eine Einschränkung gibt es bei Waipu.tv leider immer noch: Es ist an das heimische WLAN gebunden. Die Mobil-Option muss für 5 Euro pro Monat separat gebucht werden. Aber immerhin: Alle 24 Stunden lässt sich das Heimnetzwerk ändern. Und wer wirklich viel unterwegs ist, wählt einfach seinen iPhone-Hotspot als Heimnetzwerk aus.

Genutzt werden kann Waipu.tv übrigens auf zahlreichen Geräten. Angefangen natürlich bei iPhone, iPad und Apple TV über diverse Android- und Echo-Geräte bis zum herkömmlichen Web-Browser habt ihr alle Möglichkeiten.

Wie so oft gilt auch bei diesem Angebot: Nach der kostenlosen Phase würde das Abo 9,99 Euro pro Monat kosten, das ist ein durchaus marktüblicher Preis. Natürlich könnt ihr aber auch jederzeit per Mausklick in den Einstellungen kündigen und müsst dann nichts bezahlen.