What The Golf: Verrücktes Arcade-Spiel bekommt neue Level

Auf Apple Arcade gibt es mittlerweile einige Perlen und für 4,99 Euro im Monat bekommt man nach einer kleinen Durststrecke im Frühjahr mittlerweile wieder richtig etwas geboten. Ein Klassiker aus dem Portfolio von Apple Arcade bietet jetzt noch mehr: What The Golf (App Store-Link).

Das Entwicklerteam von What The Golf war mal wieder fleißig und liefert mit dem aktuellen Update stolze 50 neue Level. Das neue Level-Paket kann wie gewohnt über das Hauptmenü ausgewählt werden und ist einfach nur verrückt.

Unter anderem kann man in ein Loch golfen, durch ein Loch golfen oder ein Loch golfen. Oder auch an einem Loch mit einem Pferd darin golfen. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass What The Golf wirklich verrückt ist?

Das Level-Paket konnte mich sofort begeistern

Ich habe das neue Level-Paket bereits angespielt und ich muss gestehen, dass ich sofort wieder gefesselt war, obwohl ich What The Golf zuvor viele Wochen nicht angerührt habe. Für mich ist es eines der Spiele, die man nicht wirklich beschreiben kann, sondern selbst erleben muss. Es vereint eine absolut einfache Steuerung mit einer tollen Aufmachung und immer neuen Überraschungen.

Daher spare ich mir an dieser Stelle auch weitere Ausführungen, ohnehin habe ich noch ein paar Level vor mir und besseres zu tun, als euch weiter über dieses Spiel zu informieren. Ladet es euch doch selbst!