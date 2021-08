Ab Freitag bei Apple Arcade: Baldo und Asphalt 8 starten durch

Bereits morgen Früh geht es nach Hamburg, nach langer Zeit steht endlich mal wieder eine Produktpräsentation an. Zumindest für die Rückfahrt im Zug sollte es an passender Unterhaltung nicht fehlen: Am Freitag werden auf Apple Arcade gleich zwei neue Spiele veröffentlicht.

Besonders gespannt bin ich auf Baldo (App Store-Link), ein Abenteuer, das an Zelda erinnert. Wir würden uns auf ein Action-Adventure-RPG voller Rätsel und kniffliger Dungeons freuen.

Auf seiner Reise durch die Welt wird Baldo mit vielen seltsamen und lustigen Charakteren interagieren, die überall verstreut sind, um die Hauptquest der Geschichte und viele andere Nebenquests zu erfüllen. Du reist durch eine offene Weltkarte, entdeckst neue Städte und Menschen, kämpfst gegen Feinde, findest versteckte Tempel und sammelst Objekte, um neue Waffen oder Gegenstände zu erhalten.

Bei Baldo handelt es sich um ein komplett neues Spiel, das zeitgleich auch auf PlayStation, Xbox, Windows und Nintendo Switch erscheint. Ich bin mir sicher, dass Baldo dort deutlich mehr kosten wird, als die monatliche Gebühr in Höhe von 4,99 Euro auf Apple Arcade.

Ich hoffe einfach mal auf ein schnelles WLAN im Hotel, denn mit einer Größe von rund 3,5 GB ist Baldo ein dicker Brocken – aber auf jeden Fall ein Titel, den ich mir genauer ansehen werde.

Asphalt 8: Airborne+ ganz ohne Freemium

Und auch Freunde von rasanter Action werden auf ihre Kosten kommen. Zusammen mit Gameloft bringt Apple den Rennspiel-Hit Asphalt 8: Airborne+ (App Store-Link) als Neuauflage in den App Store. Das Freemium-Spiel, das sonst mit zahlreichen In-App-Käufen versehe war, dürfte so endlich viel Spaß machen – denn technisch und grafisch bekommt man ja einiges geboten.

Und auch der Umfang kann sich sehen lassen: Das Spiel bietet mehr als 240+ offizielle Rennwagen: Ferrari, Ducati, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Mercedes, Audi, Ford und Chevrolet sind mit dabei. Außerdem gibt es mehr als 400 Karriere-Events auf über 50 Strecken, 1.500 Herausforderungen, 6 einzigartige Spielmodi und immer neue Einzelspieler-Inhalte.