An Idle Nightmare: Indie-Browser-Game mit düsterer Thriller-Atmosphäre

Eigentlich stellen wir ja für gewöhnlich Spieletitel aus dem App Store oder auch aus dem Mac App Store vor. Dass im Gaming-Bereich auch außerhalb von Apples Plattformen reger Betrieb herrscht, dürfte nicht überraschend sein. Mit dem Indie-Game An Idle Nightmare von Adrien Dittrick gibt es ein kostenloses Browser-Game, das auch auf Mobilgeräten problemlos absolviert werden kann.

Vorab wichtig zu wissen: An Idle Nightmare erstellt keine Speicherstände. „Man wird sich an nichts, was du tust, erinnern“, heißt es vom Entwickler auf der Website von An Idle Nightmare. Gehalten in einem RetroArt-Stil, bestehen die Grafiken aus einer Collage mehrerer Bilder, die laut Angabe des Entwicklers mit starken Dithering-Filtern bearbeitet worden sind.

„Dies ist ein Idle Game, das auch ein psychologisches Horrorspiel ist. Du wurdest auf einen mysteriösen Fall angesetzt, um eine Reihe von verschwundenen Sektenmitgliedern zu untersuchen. Wird es dir gelingen, den Schleier über diesen Morden zu lüften? Oder wirst du darüber hinausgehen?“

So heißt es auf der Website von An Idle Nightmare über die Hintergrundgeschichte des Spiels. Neben der Einordnung in das Horror-Genre kann man das browserbasierte Spiel auch als interaktive Geschichte bezeichnen. Als FBI-Agent hat man ein Gebäude zu untersuchen, in dem sich verschiedene Sektenmitglieder befinden sollen. So erkundet man verschiedene Räume, sammelt Hinweise und versucht, genügend Lebensgeister zu behalten, um nicht verrückt zu werden und die Partie abbrechen zu müssen.

Man kann das Spiel allein angehen, ist aber deutlich besser dran, wenn man sich der Hilfe von Cops, Detectives, Sheriffs oder auch der Forensik bedient. Um diese einzusetzen, heißt es, Sanity- oder Clue-Punkte einzusammeln und diese im Hauptmenü des Spiels – vor dem Gebäudeeingang – auszuwählen. So ist es machbar, auch schwere Szenen in An Idle Nightmare durchzustehen, in denen die Sanity-Punkte sekündlich nur so verschwinden. Je nachdem, wie geschickt man sich anstellt, dauert ein Durchlauf des Spiels rund 15-30 Minuten, zudem gibt es zwei verschiedene Enden zu erleben.

Es empfiehlt sich, das Spiel an einem Mac zu absolvieren, da man hier auf die Maus und die Spacebar als Steuerung zum Antippen der Tasten im Spiel zurückgreifen kann. Ein zu großes Display kann ich nicht empfehlen, da man sonst die stark verfremdeten Grafiken nicht mehr so gut wahrnehmen kann. Auf Mobilgeräten wie dem iPhone kann man An Idle Nightmare mit Hilfe von Fingertipps steuern. Wer sich für Indie-Games, interaktive Fiktion und das Horror-/Thriller-Genre interessiert, sollte sich das Werk von Adrien Dittrick auf jeden Fall genauer ansehen.