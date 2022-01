AnkerWork B600: 2K Webcam mit Licht und Mikrofon startet für 229,99 Euro

Ihr seid täglich in mehreren Videokonferenzen? Dann könnt ihr die Qualität ganz einfach mit der neuen AnkerWork B600 (Amazon-Link) Webcam aufwerten. Mit 229,99 Euro ist das Produkt nicht günstig, allerdings gibt es hier auch weitere Extras, die bei einer herkömmlichen Kamera fehlen.

Die kompakte AnkerWork B600 lässt sich problemlos auf dem Monitor oder Laptop-Display platzieren und per USB-C anschließen. Für eine stets optimale Ausleuchtung sorgt die integrierte LED-Lichtleiste mit MagicSight-Technologie. Die Webcam erkennt sich ändernde Lichtverhältnisse in Echtzeit und passt die Helligkeit automatisch an. Alternativ kann man die Lichtstärke mit dem Schieberegler rechts neben der hochauflösenden 2K-Kameralinse jederzeit individuell einstellen. Der 0,5 Sekunden schnelle Autofokus mit künstlicher Intelligenz, die Field-of-View-Anpassung und zahlreiche Bildverbesserungen inklusive dynamischem Weißabgleich liefern optimale Bildqualität bei natürlichen Farben. Dank der vier VoiceRadar-Mikrofone gehören Verständigungsprobleme der Vergangenheit an, zudem werden Hintergrundgeräusche gefiltert.

Wer seine Video-Calls auf das nächste Level heben möchte, sollte sich die AnkerWork B600 Webcam genauer ansehen. Diese ist ab sofort verfügbar und kann, wenn verfügbar, mit Same-Day geliefert werden.