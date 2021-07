App Tracking Transparency: Werbetreibende wenden sich Android zu

Apple hat mit iOS 14.5 ein neues App Tracking Transparency (ATT)-Feature eingeführt, das es Nutzern und Nutzerinnen erlaubt, spezifische personalisierte Werbung von Werbetreibenden unter iOS deaktivieren bzw. ablehnen zu können. Ein Bericht der Post-IDFA Alliance zeigte bereits zwei Wochen nach der Einführung der neuen Betriebssystem-Version, dass Werbetreibende angefangen haben, mehr Geld auf der Android-Plattform auszugeben.

Ein nun erschienener Artikel des Wall Street Journals bestätigt diese Entwicklung: Die Preise für iOS-Werbung fallen weiter, während solche für Android-User und -Userinnen im Preis gestiegen sind. Im Artikel heißt es:

„Digitale Werbetreibende sagen, dass sie einen Großteil der granularen Daten verloren haben, die mobile Werbung auf iOS-Geräten effektiv machten und ihre Preise rechtfertigten. In den letzten Monaten haben Werbekunden ihre Ausgaben für iOS-Werbung viel weniger zielgerichtet eingesetzt, als dies früher möglich war, sagen Vermarkter und Ad-Tech-Unternehmen. Der Mangel an Nutzerdaten für die leistungsstarken Ad-Targeting-Tools von Facebook Inc. reduziert deren Effektivität und Attraktivität bei einigen Werbetreibenden, sagen Werbeagenturen.“

Die Digital-Werbeagentur Tinuiti Inc. berichtet beispielsweise, dass ihre Facebook-Kunden im Jahresvergleich für Android im Mai 46 Prozent ausgaben, während es im Juni 64 Prozent waren. Das Wachstum für iOS verlangsamte sich hingegen von 42 Prozent im Mai auf 25 Prozent im Juni. Die Preise für Android-Werbung sind laut Werbeforscher Andy Taylor zudem „etwa 30 Prozent teurer als Werbung für iOS“.

Facebook, einer der Hauptprofiteure von personalisierter Werbung, hat auf diesen Umstand reagiert und Werbetreibenden in einer E-Mail in Aussicht gestellt, auch bald kontextbezogene Werbung anzubieten. Diese berücksichtigt dann Faktoren wie die Tageszeit und angezeigte Inhalte der App, um weiterhin relevante Werbeanzeigen zu schalten. Mit der Einführung des App Tracking Transparency-Features in iOS 14.5 hat ein enormer Anteil an iOS-Nutzern und -Nutzerinnen personalisiertes App-Tracking deaktiviert, wie unter anderem eine Statistik von Flurry Analytics im Mai dieses Jahres aufzeigte.