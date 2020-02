Apple Karten startet ÖPNV: Deutschlandweit mit Bus und Bahn unterwegs

Bislang konnte man in Apples Karten-App nur in Berlin mit dem Nahverkehr navigieren. Mit einem überraschenden Update hat sich das geändert: Wie uns heute Morgen einige Leser mitteilen, stehen die Daten für den ÖPNV ab sofort deutschlandweit zur Verfügung.

Das haben wir natürlich direkt mal überprüft und haben einige uns bekannte Strecken im Ruhrgebiet überprüft. Apples Karten-App hat dabei tatsächlich sehr viele Verbindungen angezeigt – und das sogar zum größten Teil absolut korrekt.

Zusätzlich zur Routenplanung sind nun auch Haltestellen auf der Karte markiert und Zug- sowie Straßenbahnlinien eingezeichnet. Ebenso gibt es einen Abfahrtsmonitor, wenn man auf eine Haltestelle tippt. Zum Teil werden hier, so zumindest mein Eindruck, noch mehr und noch genauere Daten angezeigt als beispielsweise in Google Maps – zumindest soweit ich das hier in Bochum überblicken kann.

Wie schlägt sich der Nahverkehr mit Apple Karten in eurer Stadt

Ein ausführlicher Test der neuen Funktionen war in der Kürze der Zeit natürlich noch nicht möglich. Umso gespannter sind wir allerdings auf euer Feedback: Wie sieht es in eurer Stadt und in eurer Region aus? Sind die Daten, die Apple in seiner Karten-App dort bereitstellt, korrekt? Oder gibt es noch Luft nach oben? Mir zumindest ist aufgefallen, dass einige Fahrten bei der Buslinie fehlen, die bei mir vor der Haustür hält.