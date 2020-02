Bergfex: App für Ski-Wetter bekommt einige neue Funktionen

So wirklich Winter war es in den letzten Wochen nicht wirklich, gestern hat mir meine Netatmo Wetterstation sogar eine Außentemperatur von über 17 Grad gemeldet – verrückte Welt. Falls ihr euch in diesem Winter doch noch auf die Skier wagt, darf eine App natürlich nicht fehlen: Bergfex Ski (App Store-Link).

Die Anwendung aus den Alpen hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht und wird zudem ständig weiterentwickelt. Bereits im Dezember wurde ein großes Update mit einem überarbeiteten Design eingeführt, unter anderem haben die Entwickler einen Dark Mode hinzugefügt.

Das jüngste Update erfolgte dann am Wochenende: Es gibt eine Synchronisation. Interessant ist die vor allem für Nutzer, die Bergfex Ski nicht nur auf dem iPhone, sondern zusätzlich auch auf dem iPad oder im Browser im Einsatz haben. In diesem Fall werden alle Favoriten und Aktivitäten zwischen den Geräten abgeglichen.

Das erwartet euch in Bergfex Ski

Der Funktionsumfang von Bergfex Ski ist enorm und geht weit über die Wettervorhersage hinaus. So gibt es beispielsweise nicht nur eine Kurzzeitprognose für Österreich mit 30 Minuten Schritten, sondern auch über 5.000 Webcams und 200 Video-Webcams, auf dessen Tagesarchive man mit Bergfex zugreifen kann. Ebenfalls spannend: Die Schneevorhersagekarte und die Schneeanalysekarte, dort könnt ihr immer verfolgen, wann und wo es schneien soll. Und zu guter letzt gibt es in Bergfex natürlich aktuelle Informationen aus den Skigebieten, so kann man beispielsweise ohne große Umwege sehen, welche Lifte und Pisten geöffnet sind.

Nachdem Bergfex in der Vergangenheit als Premium-App angeboten wurde, handelt es sich jetzt um eine Gratis-App mit Abo. Aber keine Sorge, die Preise sind wirklich sehr human. Drei Monate kosten 1,99 Euro, für ein ganzes Jahr werden gerade einmal 2,99 Euro fällig. Gegen solche Abos haben wir wirklich nichts einzuwenden, vor allem wenn es dafür immer aktuelle Daten und regelmäßige Updates gibt.