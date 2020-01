Apple Maps-Konzept: So schick könnten die Karten von Apple aussehen

Auf seinem Blog hat der Produktdesigner Ayman Jaddaa im Rahmen einer Fallstudie ein interessantes Konzept für die Karten-App von Apple und das zugehörige Kartenmaterial veröffentlicht. Wir sind begeistert von diesem neuen Look und wollen euch diese großartige Arbeit daher keinesfalls vorenthalten.

Jaddaa hat bei seinem Redesign der Maps-Anwendung von Apple auf ein klar strukturiertes und übersichtliches Layout Wert gelegt. Auf der Startseite finden sich nun nur drei große Tabs, „Search“, „Commute“ und „Me“, zudem wurde die Transparenz reduziert und mit einem dunkleren Hintergrund gearbeitet. Ein wenig wirkt das Maps-Konzept nun wie eine Verschmelzung von Google Maps und Bewertungsportalen wie Yelp.

Neben der Überarbeitung des Homescreens hat Ayman Jaddaa auch kleinere Designelemente und Features in sein Konzept integriert. Bei einer aktiven Navigation bekommt man beispielsweise kleinere Infos zum Ziel kurz vor der Ankunft präsentiert, zudem besteht die Möglichkeit, Routen mit mehreren Verkehrsmitteln zu planen und diese übersichtlich darzustellen. Während der Navigation hat man in Jaddaas Konzept bequemen Zugriff auf Siri und die Musiksteuerung in der Navi-Ansicht. Nach Beendigung einer Fahrt wird dem Nutzer darüber hinaus auch eine abschließende Übersicht mit Fahrtdauer, Route und weiteren Infos präsentiert.

Auch die Suchfunktion wurde vom Designer überarbeitet: In der Liste der Ergebnisse findet sich nun auch ein Filter für Restaurants mit der Option, einen Tisch reservieren zu können, und auch die Möglichkeit, Kinokarten zu reservieren. Gibt man selbst Bewertungen in der App für Orte ab, steigt das Punktelevel in der „Me“-Ansicht. In letzter kann man auch einsehen, wie der aktuelle Status für eigene Kartenbearbeitungen aussieht. Auf der Website des Designers finden sich noch weitere Features, umfassende Fallstudien und weitere interessante Überlegungen zu diesem Thema.

Wie kommt das Designkonzept von Ayman Jaddaa bei euch an? Wären diese Features ein Grund, von einer anderen Karten-App auf Apple Maps umzusteigen? Oder verwendet ihr Apples Karten-App bereits für eure Navigation? Wir sind gespannt auf eure Meinungen zu diesem Thema.

Fotos: Ayman Jaddaa.