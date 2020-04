Ab 479 Euro: Apple stellt iPhone SE der zweiten Generation vor

Das neue iPhone SE ist endlich da. Das beliebte Apple-Smartphone mit 4,7″ Display wurde mit aktueller Hardware ausgestattet, verzichtet aber auf ein randloses Display.

Das 4,7″ Retina HD Display mit True Tone passt den Weißabgleich dynamisch an das Umgebungslicht an. Das Display mit breiter Farbunterstützung bietet eine unglaubliche Farbgenauigkeit und unterstützt Dolby Vision und HDR10. Das iPhone SE nutzt Haptic Touch für Quick Actions, zudem gibt es Touch ID.

Im Innern kommt der mit dem iPhone 11 und iPhone 11 Pro eingeführte A13 Bionic Chip zum Einsatz. Dadurch wird eine lange Akkulaufzeit erreicht, außerdem kann das iPhone SE kabellos via Qi aufgeladen werden. Dual SIM mit eSIM bietet den Nutzern Flexibilität.

Das iPhone SE verfügt über das beste Ein-Kamera-System, das es je in einem iPhone gab, mit einer 12 Megapixel Kamera mit einer f/1,8 Blende. Mit Bildsignalprozessor und Neural Engine des A13 Bionic kann es noch mehr Vorteile der computergestützten Fotografie nutzen, darunter den Porträtmodus, alle sechs Porträtlichteffekte und die Tiefen-Kontrolle. Smart HDR der nächsten Generation kommt auf das iPhone SE und beleuchtet erkannte Motive auf intelligente Weise in einem Rahmen für natürlichere Bilder mit Spitzlicht- und Schattendetails neu. Videos werden in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen.

Das iPhone SE der zweiten Genration ist mit Speicherkapazitäten von 64 GB, 128 GB und 256 GB verfügbar. Als Farben stehen Schwarz, Weiß und Rot zur Auswahl. Die Preise starten bei 479 Euro. Vorbestellen könnt ihr das neue Modell am 17. April 2020 ab 14 Uhr, die Auslieferung erfolgt dann am 24. April 2020.