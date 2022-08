Aura: Neue App-Features für den smarten digitalen Bilderrahmen

Seit fast 200 Jahren nutzen Menschen Fotografie, um ihre liebsten Momente für die Ewigkeit festzuhalten. Die von Aura zur Verfügung gestellten Bilderrahmen vernetzen sich über WLAN und bieten die Möglichkeit, alle Lieblingsfotos und -videos ganz einfach zu präsentieren.

Mit neuen App-Features wird es noch einfacher, die besten Momente prominent darzustellen. Durch das Update können nun auch Inhalte direkt in der Aura-App gescannt werden und die KI-gestützte Kolorierungstechnologie lässt alte Schwarzweißaufnahmen in bunten Farben erstrahlen. Die Aura Frames-App (App Store-Link) ist kostenlos im deutschen App Store erhältlich und versteht sich mit allen aktuellen Aura-Bilderrahmen. Für die Installation benötigt man neben iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer auch etwa 172 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte lassen sich in deutscher Sprache nutzen.

Dank blitzschnellem Upload, unbegrenztem Cloud-Speicherplatz und einer übersichtlichen Benutzeroberfläche ist auch die technische Seite von Aura angenehm und einsteigerfreundlich. Per Einladung werden andere Personen wie Familienmitglieder Teil der eigenen Aura-App und können sofort ihre liebsten Selfies, schönsten Landschaftsaufnahmen und Erinnerungen mit ihren Liebsten teilen.

Einfärben eines Fotos mit nur einem Fingertipp

Mit der Aura-App, die nun in Version 4.6.16 vorliegt, lassen sich gedruckte Fotos, Zeichnungen und vieles mehr über die Kamera des Smartphones scannen und ganz einfach zum heimischen Rahmen hinzufügen. Diese Funktion ist nützlich, um alte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, die nur in gedruckter Form existieren.

Mit dem KI gestützten Einfärbe-Tool, das nun neu für iOS verfügbar ist, können die Fotos von Ur-Omi und Ur-Opi zum aller ersten Mal in Farbe betrachtet werden. Dafür werden die schwarz-weißen oder sepiagetönten Bilder in die Aura-App gescannt und hochgeladen. Mit nur einem Click auf das Einfärbe-Icon färbt sich das Bild nach kurzer Wartezeit automatisch ein.

In Deutschland sind derzeit drei verschiedene Aura Bilderrahmen verfügbar. Carver Luxe (UVP 189 Euro), erhältlich in den Farben Gravel oder Sea Salt, Mason (UVP 199 Euro) in den Varianten White Quartz oder Graphite, und der Mason Luxe (UVP 259 Euro) in den Farben Pebble oder Sandstone. Weitere Infos gibt es auch auf der Website von Aura Frames, zudem werden wir den smarten digitalen Bilderrahmen schon bald in einem ausführlichen Review vorstellen.