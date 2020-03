BamBu: Meditations-App bietet Serie zum Umgang mit Ängsten gratis an

Das Corona-Virus bestimmt die Nachrichtenlage: Täglich erreichen uns neue Meldungen zu Regelungen, Einschränkungen und Auswirkungen. Vielen Menschen fällt es daher nicht leicht, zwischen sinnvoller Besonnenheit und konsequentem Handeln und Angst bzw. Panik zu unterscheiden – vor allem, wenn das Umfeld panisch reagiert, man selber durch Maßnahmen des Arbeitgebers, Schul- und/oder Kindergartenschließungen oder abgesagten Veranstaltungen betroffen ist und die Nachrichtenlage unübersichtlich ist.

Neben den empfohlenen Hygiene-Maßnahmen ist auch die mentale Hygiene in solchen Zeiten nicht unwichtig, um innere Ruhe und Kraft in herausfordernden Zeiten zu bewahren. Zahlreiche unabhängige Studien belegen, dass Achtsamkeit und Meditation in dieser Hinsicht helfen, um besser mit Verunsicherung, Angst und mentalem Stress umzugehen, um somit die Symptome von Angst zu lindern. Schon der bewusste Umgang mit schwierigen Gefühlen mildert deutlich deren Auswirkungen.

Zehn kostenlose Meditationen zum Thema Angst

Die Meditations- und Achtsamkeits-App BamBu (App Store-Link) stellt daher aktuell und ab sofort die eigene Meditations-Serie zum Umgang mit Ängsten kostenlos zur Verfügung. BamBu lässt sich auf dem iPhone, iPad und dem Apple TV nutzen und verfügt auch über eine Apple Watch-Anbindung. Der Download der App ist 168 MB groß und erfordert zudem iOS 9.3 bzw. watchOS 6.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

In der nun zunächst für 14 Tage freigeschalteten Meditations-Serie zum Thema Angst, „Lächelnd der Angst begegnen“, gibt es insgesamt zehn Meditationen, die jeweils zwischen 11 und 16 Minuten dauern. „Im Fokus der Sitzungsreihe steht der wohlwollende, annehmende Umgang mit sich selbst. Entwickelt wurden die Übungen von der der renommierten Yoga-, Meditations- und Achtsamkeitslehrerin Doris Iding. Zu Beginn einer jeden Sitzung erklärt die Expertin kurz die Wirkung der Übung auf Gehirn, Körper und Geist. So illustriert sich dem Übenden die Wirkung und zeigt den engen Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele auf. Für die Nutzung von BamBu ist ein Nutzerkonto erforderlich, das sich gratis in der App einrichten lässt.