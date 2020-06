Batteries: Kleines Mac-Widget zeigt Akkustand von iPhone, iPad, Mac, AirPods & Co an

Der Entwickler Rony Fadel bietet das Mac-Programm Batteries zum Kauf an. Da Batteries ab sofort auch bei Setapp verfügbar ist, habe ich mir das Programm genauer angesehen. Der nur 23,1 MB große Download zeigt übersichtlich den Akkustand von iPhone, iPad, Mac, AirPods und Co an.

Nach der Installation könnt ihr ein Widget in der Heute-Ansicht aktivierten oder ein Akku-Icon in der Menüzeile aktivieren. Verbundene Geräte werden dann mit der entsprechenden Prozentzahl gelistet. iPhone und iPad müssen dabei im gleichen WLAN unterwegs sein, zudem muss die Option “Bei verfügbarem WLAN dieses iPhone anzeigen” aktiviert sein.

Gleichzeitig werden auch verbundene AirPods angezeigt, auch der Akkustand des Apple Trackpad, Magic Keyboard oder Magic Mouse werden gelistet. Im Menüzeilen-Fenster könnt ihr zudem einsehen, welche Apps gerade sehr viel Energie verwenden. Zudem zeigt das Icon den Akkustand des Macs in Prozent an. MacBook-Nutzer mit Touch Bar können die Anzeige auch über den Zahlen anzeigen lassen.

Sollte ein verbundenes Gerät unter 20 Prozent fallen, gibt es auf Wunsch eine Benachrichtigung. Die Apple Watch, der Apple Pencil, das Smart Battery Case und Co. können in Batteries leider nicht angezeigt werden. Ebenso sind zum Beispiel weitere Eingabegeräte von Drittanbietern nicht kompatibel.

Batteries for Mac kann über die Entwicklerwebseite für 6,49 Euro gekauft werden. Setapp-Nutzer können Batteries ab sofort in der Vollversion nutzen.