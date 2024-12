Beats: (PRODUCT)RED Solo 4 Kopfhörer zum World AIDS Day präsentiert

Wie jedes Jahr hat Apple auch 2024 wieder eine Spendenaktion rund um den World AIDS Day gestartet, mit der das Unternehmen den „Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria“ unterstützen will. Im Rahmen dessen bringt Apple jährlich einige seiner Produkte unter dem (RED)-Label auf den Markt. In diesem Jahr hat das Unternehmen nun auch eine Version der Beats Solo 4 Kopfhörer als RED-Edition vorgestellt. Diese werden jedoch nicht auf dem Markt erhältlich sein.

In Kooperation mit dem britisch-nigerianischem Designer Yinka Ilori hat Apple nun eine limitierte (BEATS)RED-Solo-4-Edition veröffentlicht, die mit einer von Ilori gestalteten Verpackung kommt.

Laut Beats ist das Verpackungsdesign eine Hommage an „Widerstandsfähigkeit, Gemeinschaft und Hoffnung“, die „traditionelle afrikanische Ästhetik mit modernem Design verbindet“. Ilori sagt, sein Design feiere „die kollektive Anstrengung der Pflege“ und sei inspiriert von „dem metaphorischen Gefühl, Samen zu pflanzen und zu sehen, wie sie zu etwas Schönem heranwachsen“.

Die spezielle Beats-RED-Edition wird es allerdings nicht zu kaufen geben. Die Edition sei ein speziell kreiertes Produkt, das dem Zweck diene, auf den World AIDS Day und die RED-Kampagne aufmerksam zu machen, heißt es. Bereits in den letzten zwei Jahren hat Apple seine RED-Produktpalette deutlich reduziert. Seit dem iPhone 14 wurde für keine der beiden neuen iPhone-Serien, 15 und 16, ein RED-iPhone gelauncht.