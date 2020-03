Coronavirus: Telekom stellt RKI Handydaten für weitere Forschung zur Verfügung

Wie unter anderem das Magazin Golem berichtet, hat die Deutsche Telekom anonymisierte Handydaten im Zuge der Corona-Krise an das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt. Mit diesem Schritt soll es dem RKI möglich gemacht werden, „die Ausbreitung des Virus besser simulieren zu können. Einzelne Bürger – egal ob infiziert oder nicht – sollen durch die Weitergabe der Handydaten nicht getrackt werden“, berichtet Golem.

Gegenüber dem Tagesspiegel erklärte eine Telekom-Sprecherin: „Damit lassen sich Bewegungsströme modellieren – bundesweit, auf Bundesland-Ebene sowie bis auf die Kreis-Gemeinde-Ebene heruntergebrochen.“ Mit den erhobenen Daten ist es möglich herauszufinden, von welchem Mobilfunkmast aus wann ein Handy eine Verbindung aufgebaut hat. In der Vergangenheit hatte die Telekom solche Daten bereits anonymisiert über das eigene StartUp Motionlogic verkauft, um so zu Städtebauplanungen beitragen zu können. Dieses Vorgehen ist nach Angaben der Telekom „mit den Datenschutzbehörden abgestimmt“, so Golem.

Ähnliche Maßnahmen auch in Österreich

Ein erstes Datenpaket von 5 GB Größe wurde dem RKI von der Telekom bereits am Dienstagabend übermittelt, weitere sollen folgen. Auch im Nachbarland Österreich sind ähnliche Maßnahmen bereits erfolgt: Dort übermittelte der Netzbetreiber A1 aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Krise anonymisierte Daten an die Regierung. „In Deutschland sollen Daten von 30 Personen zu einem Datensatz aggregiert werden, in Österreich sollen es Daten von mindestens 20 Personen sein“, erklärt Golem. Eine Rückverfolgung auf einen einzelnen Nutzer ist damit nicht möglich.

In Südkorea und China gab es deutlich schärfere Maßnahmen: Dort wurden mit dem Coronavirus Infizierte Menschen getrackt, „um über ihre Bewegungsdaten Kontakte zu anderen Menschen und damit möglicherweise weitere Infizierte zu ermitteln“, wie das Magazin Heise kürzlich berichtete. Mittlerweile hat auch Israel diese Notfallmaßnahme beschlossen. Es bleibt zu hoffen, dass derartige Prozesse in Deutschland nicht notwendig werden.