Daisy von O2: Lebensechte „KI-Oma“ wickelt Scam-Anrufe ab

Das Unternehmen Virgin Media O2 aus Großbritannien sieht sich im Endkunden-Mobilfunksektor immer mehr mit Scam-Anrufen konfrontiert – und hat dafür nun eine interessante Lösung vorgestellt. Denn: Fast sieben von zehn Briten und Britinnen (69 Prozent) haben angegeben, dass sie schon einmal Opfer eines betrügerischen Anrufes geworden sind. Im letzten Jahr habe das Unternehmen alle zwei Minuten mutmaßlich betrügerische Transaktionen und 89 Millionen Textnachrichten abgefangen und blockiert, wie Virgin Media O2 in einem aktuellen Bericht erklärt.

Mit einer neuen und lebensechten „KI-Oma“ namens Daisy will O2 Scammern nun auf besondere Art und Weise entgegentreten. Daisy wurde mit Hilfe von Jim Browning, einem bekannten Scambaiter bei YouTube, entwickelt und trainiert, und ist von einer echten Person nicht zu unterscheiden. „Sie ist in der Lage, in Echtzeit mit Betrügern zu interagieren, ohne dass ihre Schöpfer eingreifen müssen“, berichtet O2. „O2 hat Daisy rund um die Uhr eingesetzt, um fragwürdige Anrufe zu beantworten.“

Daisy kombiniere laut O2 verschiedene KI-Modelle, die zusammenarbeiten, um betrügerische Anrufe sofort abzuhören und darauf zu reagieren. Sie sei so lebensecht, dass sie zahlreiche Betrüger 40 Minuten lang am Telefon halten konnte. So erzählt die „KI-Oma“ Daisy den Scammern ausschweifend über ihre Familie, ihre Leidenschaft fürs Stricken und mehr.

„Nach mehreren Wochen, in denen sie im Vorfeld der International Fraud Awareness Week (17.-23. November) Anrufe entgegengenommen hat, hat die KI frustrierten Betrügern mäandernde Geschichten über ihre Familie erzählt, ausführlich über ihre Leidenschaft für das Stricken gesprochen und verärgerte Anrufer mit falschen persönlichen Informationen einschließlich erfundener Bankdaten versorgt. Indem sie den Kriminellen vorgaukelte, sie würden eine echte Person betrügen, und sich die Vorurteile der Betrüger gegenüber älteren Menschen zunutze machte, hat Daisy sie davon abgehalten, echte Opfer ins Visier zu nehmen, und – was am wichtigsten ist – sie hat die üblichen Taktiken aufgedeckt, damit sich die Kunden besser schützen können.“

Auch in Deutschland: Scam-Anrufe sind ein großes Problem

Da jedoch auch Scammer ihre Verfahren kontinuierlich weiterentwickeln und immer ausgefeiltere Methoden anwenden, will Virgin Media O2 in Großbritannien zudem eng mit der eigenen Kundschaft zusammenarbeiten. Für diese Zwecke fordere man die Kundschaft auf, betrügerische Anrufe und Nachrichten zu blockieren und diese an die lokale Nummer 7726 weiterzuleiten. „Durch die Meldung zweifelhafter Anrufe und Nachrichten kann das Telekommunikationsunternehmen die von den Betrügern verwendeten Handynummern untersuchen und sperren“, berichtet Virgin Media O2. „Außerdem kann es anhand von Betrugstexten seine Sperrdienste verfeinern, so dass neue Trends in Zukunft schneller erkannt und gestoppt werden können.“

Auch hierzulande sind betrügerische Anrufe ein großes Problem: Vor allem ältere Menschen werden von Kriminellen angerufen oder per Textnachricht kontaktiert, um Bankdaten abzugreifen oder sogar persönlich eine Übergabe von Bargeld zu initiieren. In einigen Fällen sind die Personen aufmerksam genug, um den Betrug zu erkennen und legen entweder auf oder leiten den Vorfall gleich an die Polizei weiter. Oftmals wird jedoch auch mit sogenannten Schockanrufen (https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/) agiert, bei denen Unfälle, Todesfälle oder Lösegeldforderungen, oft in Zusammenhang mit Personen aus der engeren Familie, vorgetäuscht werden.

Egal, ob Scam-Anruf, SMS oder andere Betrugsmaschen übers Telefon: Eine gesunde Portion Skepsis ist hier immer angebracht. Eine KI wie Daisy von O2 kann dabei helfen, derartige Anrufe gar nicht erst zum potentiellen Opfer durchkommen zu lassen. Ob eine derartige Vorgehensweise auch hierzulande von den Telekommunikations-Anbietern geplant ist, ist bislang noch nicht bekannt.

Seid ihr schon einmal von Scammern angerufen oder per Nachricht kontaktiert worden? Wenn ja, wie habt ihr reagiert? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.