Deezer: Musik-O-Mat zeigt die Top-Songs der Parteien zur anstehenden Wahl

Anlässlich der Bundestagswahl am 26. September 2021 launcht der Audio-Streamingdienst Deezer (App Store-Link) zum zweiten Mal in Folge den sogenannten „Musik-O-Mat“, die musikalische Variante des Wahl-O-Maten. Mit diesem sollen User herausfinden können, welcher Partei sie am nächsten stehen – zumindest beim Musikgeschmack.

Darüber hinaus präsentiert Deezer mit exklusiven Playlists das musikalische Wahlprogramm der Parteien CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Mit dem musikalischen Wahl-O-Maten möchte Deezer besonders junge Wähler und Wählerinnen ansprechen und zum Wählen motivieren.

Die Parteien wurden von Deezer zu ihren musikalischen Präferenzen befragt, um so den jeweiligen Sound von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke einzufangen. Wer jetzt also auf dem Musik-O-Mat die neun Musikfragen – vom absoluten Guilty-Pleasure-Song bis zum Schlager-Liebling – beantwortet, erfährt blitzschnell, zu welcher Partei-Musik die eigenen Song-Vorlieben passen, und kann das Ergebnis dann über Social Media teilen.

Und auch bei den Parteien finden sich in Sachen Musik ein paar Gemeinsamkeiten, auch wenn die Parteiprogramme sehr unterschiedlich sind: Queen und Journey sind sowohl bei der CDU als auch bei den Grünen unter den Lieblingssongs vertreten. Beyoncé gehört ebenfalls bei den Grünen auf die Playlist, aber auch bei der FDP. Letztere sieht in Beyoncés „Freedom“ sogar die musikalische Repräsentation ihres Wahlkampfes.

Hymnen der Parteien könnten unterschiedlicher nicht sein

Apropos Song, der dem eigenen Wahlkampf entspricht: Für die CDU ist das auf jeden Fall ein Lied zum Mitsingen, nämlich „Hoch (hinaus)“ von Tim Bendzko. Die SPD setzt eher auf das rhythmische „Run Boy Run“ von Woodkid. Und die Grünen entschieden sich mit „Don’t stop believin“ von Journey für eine hoffnungsvolle Hymne. Auch bei Die Linke spricht der Song, der dem eigenen Wahlkampf entspricht, für sich: „Eat the Rich“ von Aerosmith.

Wie bereits zur Bundestagswahl 2017 macht der musikalische Wahl-O-Mat unter www.musik-o-mat.com nicht nur Spaß, mit diesem Projekt möchte Deezer insbesondere Erstwähler bzw. Erstwählerinnen auf die Bedeutung ihrer Stimme bei der Bundestagswahl 2021 aufmerksam machen. Über Musik soll Politik für ein junges Publikum leichter zugänglich gemacht werden. Der Bundestagswahl-Channel mit allen Partei-Playlists findet sich unter diesem Link bei Deezer.