Der neue Echo Show 10 wird ab morgen ausgeliefert und ich bin noch unschlüssig

Es ist schon rund vier Wochen her, seit wir den offiziellen Start des neuen Echo Show 10 am 14. April angekündigt haben. Die Kombination aus smarten Lautsprecher und Display kann für 249,99 Euro vorbestellt und dank Prime noch pünktlich zum Start zu euch nach Hause geliefert werden.

Ich persönlich bin noch unschlüssig, was ich von dem Gerät halten soll und ob es tatsächlich etwas für mir wäre. Warum? Erst vor ein paar Monaten haben wir den vorherigen Echo Show 10 aus Platzgründen aus der Küche verbannt. Andererseits ist so ein smartes Display mit Alexa-Integration schon ein praktischer Hingucker, mein persönlicher Favorit ist allerdings der etwas kleinere Echo Show 8.

Aber wie gesagt: Das ist nur eine persönliche Meinung und ausprobiert habe ich den neuen Echo Show 10 ja auch noch nicht, vielleicht überzeugt er mich ja, wenn er auf meinem Tisch steht und sich von links nach rechts dreht, wenn ich mich in meinem Bürostuhl durch die Gegend wippe.

Was die technische Ausstattung anbelangt, braucht sich der neue Echo Show 10 jedenfalls nicht zu verstecken. Denn was zum Beispiel auf den Bildern nicht direkt ersichtlich ist: Nicht nur der Bildschirm des neuen Echo Show 10 bewegt sich mit, sondern auch die Lautsprecher. So liefern die beiden frontseitigen Hochtonlautsprecher und der leistungsstarke Woofer den Klang immer in die richtige Richtung. Amazon verwendet dazu eine Kombination aus audiobasierter Lokalisierung und Computer-Vision, die direkt auf dem Gerät selbst ermittelt, wo sich der Nutzer gerade befindet.

Bis ich das selbst ausprobieren konnte, werden aber wohl noch ein paar Tage vergehen. Wenn ihr zu denen gehört, die den Echo Show 10 bereits vorbestellt haben, dürft ihr eure ersten Eindrücke gerne in die Kommentare schreiben.