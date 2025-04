Die Sonne nutzen: Jackery Solargenerator ist empfehlenswert und günstig

Anzeige. Wer eine Photovoltaik-Anlage, ein Balkonkraftwerk oder einen mobilen Solargenerator im Einsatz hat, freut sich über das sonnige Wetter. Es wird kräftig Strom erzeugt, der Haushalt versorgt und die Akkus geladen. Möchte man ebenfalls Strom aus Sonnenenergie erzeugen und nutzen, kann der erste Schritt ein mobile Solargenerator sein. Ich habe von Jackery selbst Solargeneratoren im Einsatz und empfehle diese gerne weiter, vor allem dann, wenn sie wie jetzt im Angebot sind.

Jackery Solargenerator mit Solarpanel im Bundle kaufen

Für den Einstieg empfehle ich den Jackery Solargenerator 1000 v2, der mit modernen LifeP04-Akkus ausgestattet ist. Das Kraftpaket bietet eine maximale Leistung von 1.500 Watt, sodass auch kleinere Haushaltsgeräte wie Wasserkocher oder Kaffeemaschine angeschlossen werden können.

Gleichzeitig stehen USB-C-Anschlüsse bereit, die mit 100 Watt iPhone, iPad und auch Mac zuverlässig aufladen können. Insgesamt bietet der XXL-Akku zwei herkömmliche Steckdosen, zwei USB-C-Ports, einen USB-A-Anschluss sowie eine 12-Volt-Buchse für den Anschluss im Auto.

Ich selbst nutze das Vorgängermodell und bin weiterhin sehr zufrieden. Optisch ist der Solargenerator einfach gehalten und Jackery zeichnet sich durch die orangenen Akzente aus. Zusammen mit einem Solarpanel, das man einfach per Kabel anschließt, kann man die Station mit grünem Strom aufladen, um diesen dann an andere Geräte ortsunabhängig weitergeben zu können. Die Handhabung der Module ist sehr einfach, da sie über integrierte Standfüße verfügen, die das Aufstellen besonders einfach machen.

Der Jackery Solargenerator 1000 v2 zusammen mit dem SolarSaga 100 Watt Solarpanel kostet aktuell nur 849 Euro statt 1.299 Euro.

Jackery Solargenerator 1000 v2 + 100W SolarSaga 1.299 EUR 849 EUR jetzt kaufen

Wenn es etwas mehr sein darf: Der Jackery Solargenerator 2000 v2

Der Jackery Solargenerator 2000 v2 ist die neueste Generation der beliebten Powerstation-Serie – ausgestattet mit langlebigen LiFePO4-Akkus für maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Mit einer Kapazität von 2.042 Wh und einer Dauerleistung von 2.200 Watt versorgt sie selbst energiehungrige Geräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder Airfryer mühelos. Trotz ihrer hohen Leistung bleibt sie tragbar und flexibel einsetzbar: Dank des integrierten Tragegriffs und einem Gewicht von nur 17,5 kg eignet sich die Powerstation ideal für den mobilen Einsatz – sei es beim Camping, im Garten oder als Notstromlösung.

Ein besonderer Vorteil: Der verbaute effiziente GaN-Wechselrichter reduziert Energieverluste um bis zu 50 Prozent, verbessert die Wärmeableitung und verlängert so die Lebensdauer der Technik. Der langlebige Akku ist für bis zu 4.000 Ladezyklen ausgelegt – und hält selbst bei täglicher Nutzung rund 10 Jahre, bevor die Kapazität auf etwa 70 Prozent sinkt.

Die Ladezeiten sind ebenfalls beeindruckend: An der Steckdose ist die Powerstation in nur 1,7 Stunden vollständig geladen, 80 Prozent werden sogar in nur 52 Minuten erreicht. Alternativ lässt sich die Explorer 2000 v2 auch nachhaltig mit kompatiblen Solarmodulen betreiben.

In puncto Konnektivität bietet die Powerstation USB-C, USB-A, AC-Steckdosen sowie einen 12V-Anschluss. Ein integriertes LED-Display liefert jederzeit präzise Informationen über Ladestand, Ein- und Ausgangsleistung. Zusätzlich sorgt eine eingebaute LED-Leuchte für Orientierung im Dunkeln – ideal für Outdoor-Abenteuer, Stromausfälle oder unterwegs im Van.

Sichert euch jetzt 36 Prozent Rabatt, wenn ihr die Station zusammen mit einem starken 200 Watt Solarpanel für nur 1.399 Euro statt 2.199 Euro kauft.

Jackery Solargenerator 2000 v2 + 200W SolarSaga 2.199 EUR 1.399 EUR jetzt kaufen