Die Top-Themen der Woche: Keynote-Ankündigung, MwSt-Rückzahlung & HomeKit-Strip

In der kommenden Woche ist es endlich wieder soweit: Apple präsentiert neue Produkte. Am 15. September strahlt Apple ab 19:00 Uhr deutscher Zeit seine zweite Keynote nach Ausbruch der Corona-Pandemie aus. Wir dürfen uns statt der Live-Präsentation also vermutlich wieder auf ein aufgezeichnetes Video aus dem Apple Park freuen. Bereits auf der WWDC im Juli hat Apple dort ein echtes Feuerwerk abgebrannt. Was gibt es wohl am Dienstag zu sehen?

Informationen gab es bereits um die Senkung der Mehrwertsteuer bei digitalen Abonnements aus dem App Store. Habt ihr ein Abo einer App abgeschlossen oder einen Apple-Service wie die iCloud abonniert, erhaltet ihr von Juli bis Dezember einen Teil der Mehrwertsteuer zurück. Wie genau das abläuft, erklären wir euch im folgenden Artikel.

Spannende Neuigkeiten aus dem Zubehör-Segment hat Cololight für uns. Der Hersteller bietet ab sofort auch einen HomeKit-kompatiblen Leuchtstreifen an, bei dem über die hauseigene App jede LED einzeln angesteuert werden kann. So sind tolle Effekte und Farbenspiele möglich. Welche verschiedenen Varianten es gibt und auf welche Details ihr achten müsst, verraten wir euch in diesem Artikel.

