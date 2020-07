Dlf Audiothek: Neuer Dunkelmodus und optimiertes Design

Die Dlf Audiothek (App Store-Link) ist eine Mediathek des Deutschlanradios und bindet gleichzeitig die Beiträge der Bereiche Kultur und Nova ein. Mit dem neusten Update au Version 2.2.0 liefern die Entwickler tolle Neuerungen bezüglich des Designs aus.

Neu mit dabei ist ein Dunkelmodus, der sich an den iOS-Einstellungen orientiert. Wird iPhone oder iPad im dunklen Layout genutzt, wird sich auch die Dlf Audiothek in dunklen Farben zeigen. Eine von den iOS-Einstellungen unabhängige Option gibt es nicht. Gleichzeitig wurde das Design behutsam umgekrempelt und modernisiert. Jetzt fühlt sich alles etwas mehr nach iOS an.

Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova in einer App: Entdecken Sie mit der Dlf Audiothek die Vielfalt unserer drei Programme, abonnieren Sie Ihre Lieblingssendungen, wählen Sie aus Themenkanälen und machen daraus Ihr eigenes Radioprogramm. Hören Sie die Livestreams oder laden die Beiträge Ihrer Wahl herunter – und hören Sie, wann und wo Sie möchten!

Die Dlf Audiothek kann kostenlos auf iPhone und iPad geladen werden und wird mit guten 4,3 Sternen bewertet.