eBay: Angebot listet mögliche unveröffentlichte AirTag-Anhänger

Schon kurz nach dem Release der neuen Apple AirTags tauchte zeitweise neues Zubehör von Apple im Apple Online Store auf, das kurz darauf aber wieder entfernt wurde. Gegenwärtig macht ein Angebot beim Online-Marktplatz eBay die Runde, das erneut auf weitere AirTag-Accessoires hindeutet. So berichtet unter anderem 9to5Mac.

Ein chinesischer Verkäufer namens chargerstore, der einen guten Stand hinsichtlich des Verkaufs von echten Apple-Prototypen hat, listet in einem neuen Angebot offenbar bisher unveröffentlichte, aber echte AirTag-Accessoires. So gibt es eine surfblaue und pinke Variante des AirTag Loops aus Kunststoff, den Leder-AirTag Loop in einer gelben „California Poppy“-Version, ebenso auch den AirTag Leather Key Ring in der gelben California Poppy-Farbe. Die Produkte sind für jeweils 29 USD (Loop) bzw. 39 USD (Key Ring) erhältlich und werden aus China verschickt.

Natürlich sollte man trotz vergangener Authentizität des Verkäufers derartige Angebote mit Vorsicht betrachten. In Online-Shops, gerade auf Plattformen wie eBay, tummeln sich allerhand dubiose Verkäufer, die gefälschte Produkte anbieten. Ob Apple die oben aufgetauchten Farbvarianten es AirTag-Zubehörs noch veröffentlichen wird, ist fraglich: Viele Accessoire-Farben werden saisonal angeboten und nach einiger Zeit auch wieder aus dem Portfolio gestrichen.

