Endlich: Apple erlaubt andere Standard-Apps für Mail und Browser

Es ist eine Einstellung, die wir schon seit vielen Jahren vermissen und die Apple wohl auch nicht ganz freiwillig in iOS 14 und iPadOS 14 einbaut. Immerhin wurde diese Funktion nur ganz kurz auf einer Grafik gezeigt und im Rahmen der gestrigen Keynote nicht groß angesprochen. iOS 14 und iPadOS 14 werden es erlauben, andere Standard-Apps für E-Mail und Browser festzulegen.

Bisher war es ein mehr als nerviges Problem, insbesondere wohl beim Umgang mit E-Mails. Während Safari auf dem iPhone und iPad ohne Zweifel die beste Browser-Experience bietet, sind es gerade Mail-Apps, die oftmals mehr Funktionen und Komfort bieten, als es Apple mit seiner hauseigenen Anwendung tut.

Was diese neue Möglichkeit erlaubt, ist schnell erklärt: Richtet man eine neue Standard-App in den iOS-Einstellungen ein, werden beispielsweise Web-Links in sämtlichen Apps nicht mehr in Safari, sondern beispielsweise in Chrome geöffnet. Gleiches gilt für E-Mail-Adressen, die man im Browser oder in anderen Apps anklickt. Diese können auf Wunsch in Anwendungen wie Spark oder Outlook geöffnet werden.

Da ich persönlich eh komplett im Apple-Kosmos unterwegs bin, nutze ich ohnehin Safari und Mail von Apple. Aber wie sieht es bei euch aus? Welche Apps würdet ihr als Standard für Browser und E-Mails setzen?