Eve Button: HomeKit-Schalter heute für nur 29 Euro erhältlich

Erst in der vergangenen Woche haben wir euch den neuen Wemo Stage Controller vorgestellt, eine HomeKit-Fernbedienung mit drei Tasten für insgesamt sechs Aktionen. Eine echte Empfehlung, aber leider noch nicht in Deutschland erhältlich und später mit rund 50 bis 60 Euro wohl auch nicht ganz günstig.

Falls ihr trotzdem mal einen HomeKit-Schalter ausprobieren möchtet, dann könnt ihr jetzt bei Amazon vorbei schauen. Dort gibt es den Eve Button derzeit zum Sparpreis von 29 Euro, regulär kostet der kleine Schalter knapp 50 Euro.

Der Eve Button bietet einen einzigen Schalter, der in der Home-App mit insgesamt drei Aktionen belegt werden kann. Diese werden dann mit einem kurzen, langen oder doppelten Tastendruck ausgeführt. Was dann passiert, liegt ganz in eurer Hand. Alles, was in HomeKit gesteuert werden kann, kann mit dem Eve Button erledigt werden.

Die Stromversorgung erfolgt per Knopfzelle, für die Funkverbindung kommt Bluetooth zum Einsatz. Das kann ab und an für eine kleine Verzögerung sorgen, auch die Reichweite ist naturgemäß beschränkt. Insbesondere mit einem Apple TV, HomePod oder Eve Extend in der Nähe macht der Eve Button mittlerweile aber einen zuverlässigen und auch flotten Job.