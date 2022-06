Exploding Kittens: Digitales Kartenspiel startet bei Netflix Games

Exploding Kittens (App Store-Link) zählt definitiv zu unseren Lieblingsspielen. Damals haben wir das Kartenspiel fast täglich gespielt, mit der Zeit ist das Interesse dann zwar abgeebbt, das Spiel an sich ist weiterhin aber eine echte Empfehlung. Und da Netflix 2023 eine entsprechende Netfxlix-Serie rund um Exploding Kittens plant, ist es nur ein logischer Schritt das Spiel in das Games-Angebot aufzunehmen.

In der Animationsserie Exploding Kittens erreicht der ewige Konflikt zwischen Himmel und Hölle epische Ausmaße, nachdem sowohl Gott als auch der Teufel auf die Erde geschickt werden – in den Körpern pummeliger Hauskatzen. Die Serie stammt von den beiden Showrunnern Shane Kosakowski und Matthew Inman; als ausführende Produzent*innen fungieren Mike Judge, Greg Daniels und Dustin Davis von Bandera Entertainment gemeinsam mit Peter Chernin und Jenno Topping für die Chernin Entertainment Group und den Machern des Exploding Kittens-Franchise Elan Lee und Matthew Inman (The Oatmeal).