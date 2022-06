Apple Design Award: Das sind die Finalisten für 2022

Wir kennen es aus den vergangenen Jahren: Rund um die WWDC zeichnet Apple auch die schönsten und am besten programmierten Apps aus. Die Apple Design Awards wird es natürlich auch in diesem Jahr geben, die Auszeichnungen werden am kommenden Montag nur wenige Stunden nach dem Startschuss der WWDC und der weltweit im Fokus stehenden Keynote vergeben.

Die Finalisten hat Apple bereits jetzt bekannt geben. Insgesamt haben es 36 Apps in 6 Kategorien ins Finale geschafft. Einige von ihnen wurden sogar mehrfach nominiert. Hier kommt die komplette Übersicht:

Inclusivity

Letter Rooms

Navi

Noted.

Procreate

tint.

Wylde Flowers

Delight and Fun

Chineasy

Moncage

(Not Boring) Habits

Overboard!

Please, Touch the Artwork

Water Llama

Interaction

A Musical Story

Gibbon: Beyond the Trees

Slopes

Transit

Vectornator: Vector Design

What Remains of Edith Finch

Social Impact

Active Arcade

Empathy

Gibbon: Beyond the Trees

Headspace

Rebel Girls

Wylde Flowers

Visuals and Graphics

Alien: Isolation

Behind the Frame

Halide Mark II

LEGO Star Wars: Castaways

MD Clock

(Not Boring) Habits

Innovation

Active Arcade

Focus Noodles

Marvel Future Revolution

Odio

Procreate

Townscaper

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden wir euch natürlich in der kommenden Woche noch einmal genauer vorstellen. Freuen dürfen sich die Entwicklerteams der ausgezeichneten Apps übrigens über einen physischen Award sowie neue Apple-Hardware.

Einige der Apps haben wir euch übrigens schon vorgestellt. Ich denke da zum Beispiel an LEGO Star Wars: Castaways, Slopes, Townscaper oder Behind the Frame. Ist auch eine App dabei, die ihr gerne nutzt?