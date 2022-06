Tropico: Rollenspiel-Klassiker bekommt neues Missionspaket

Feral Interactive hat im App Store wohl schon den einen oder anderen Fan glücklich gemacht. Immerhin hat der Publisher schon den einen oder anderen Klassiker vom PC in den App Store gebracht. Dazu gehört auch Tropico (App Store-Link), das bereits seit Dezember 2018 für das iPad verfügbar ist.

Und auch nach dem Start hat das Entwicklerteam sich nicht einfach auf die faule Haut gelegt. Im April 2019 wurde Tropico zur Universal-App und damit auch auf dem iPhone nutzbar. Im Oktober gab 2019 gab es eine erste Erweiterung mit zehn neuen Missionen – und das zum Nulltarif.

Und zweieinhalb Jahre später gibt es nun wieder neues Futter: Tropico bekommt in Version 1.4 ein neues, erneut kostenloses Missionspaket mit dem Namen „Postkarten aus Tropico“. Darin dürft ihr euch über sieben neue Missionen freuen. Rund um das Update lässt uns das Entwicklerteam wissen:

Kann es El Presidente gelingen, in ‚Blends with Benefits‘ ein tropisches Kaffeeimperium aufzubauen? Kannst du in ‚Give Fleece a Chance‘ die Lamas davon überzeugen, ihre Exportziele zu erreichen? Diese und fünf weitere humorvolle und herausfordernde Geschichten wurden entwickelt, um die iOS- und Android-Versionen dieses beliebten City-Builders aufzufrischen und zu verbessern.“