Fehlender HomePod-Support bei Spotify: Keine „signifikante Anzahl“ an Beschwerden

Wer Spotify (App Store-Link) zum Streamen von Musik verwendet, muss noch immer auf eine native Unterstützung von Apples HomePods verzichten. Sowohl der große HomePod als auch die kleineren HomePod minis können so beispielsweise nicht per Siri aufgefordert werden, Audio-Inhalte von Spotify abzuspielen. Apple hat die eigenen Smart Speaker bereits im Jahr 2020 für Streamingdienste von Dritten geöffnet.

In seinem aktuellen „Power On“-Newsletter spricht auch Bloomberg-Redakteur Mark Gurman dieses Thema an. Er erklärt, dass Spotify ihm mitgeteilt habe, dass es keine „signifikante Anzahl“ an Beschwerden über ein Fehlen der HomePod-Unterstützung gegeben habe. Ein Community-Beitrag auf den Seiten des Spotify-Supports spricht sich für eine native HomePod-Unterstützung aus und hat seit der Einreichung im Jahr 2020 schon knapp 6.000 Stimmen erhalten. Nach wie vor weigert sich Spotify jedoch, den HomePod-Support zu implementieren – obwohl Apple bereits vor Jahren die erforderlichen APIs zur Verfügung stellt hat.

Das Verhältnis zwischen Apple und Spotify ist nicht ganz unbelastet: Im Jahr 2019 beschuldigte der schwedische Musikstreaming-Dienst Apple in einer bei der EU eingereichten Beschwerde eines wettbewerbswidrigen Verhaltens. Zugleich startete Spotify eine „Time to Play Fair“-Website, um angebliche unfaire Praktiken Apples aufzuzeigen – darunter auch die Verhinderung der nativen Unterstützung des HomePods durch Spotify. Rund drei Jahre später hat sich Spotify dieser Thematik noch immer nicht gewidmet.

Auch AirPlay 2 wird immer noch nicht von Spotify unterstützt

Auch der fehlende AirPlay 2-Support bei Spotify verärgert viele Apple-User. Der Musikstreaming-Dienst hat wiederholt versprochen, die drahtlose Streaming-Technologie von Apple implementieren zu wollen, ist diesem Versprechen aber bisher nicht nachgekommen. AirPlay in der ersten Version wird zwar unterstützt, mittlerweile setzen aber viele Wiedergabegeräte schon auf die aktualisierte und verbesserte AirPlay 2-Technologie. Letztere wurde bereits 2018 von Apple eingeführt.

Spotify erklärte gegenüber Mark Gurman, dass man „weiterhin verpflichtet ist, AirPlay 2 zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu unterstützen“ und „auf dem Weg ist, es irgendwann zu verwirklichen“. Wann das sein wird, steht in den Sternen, denn einen endgültigen Zeitrahmen konnte der Streamingdienst gegenüber Gurman nicht nennen.