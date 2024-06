Gurman: Apple stellt keine Hardware auf der WWDC vor

Nächte Woche Montag hält Apple seine diesjährige Entwicklerkonferenz, kurz WWDC, ab und stellt dann unter anderem iOS 18 vor. Da Apple Einblicke in jedes System gibt, kann man davon ausgehen, dass die Präsentation deutlich länger dauert als die vergangene iPad-Keynote. Während Apple auf der WWDC auch mal neue Hardware vorgestellt hat, geht Experte Mark Gurman davon aus, dass es dieses Jahr keine neue Hardware auf der WWDC zu sehen gibt.

„Es ist keine Hardware geplant, die auf der WWDC angekündigt wird, es sei denn, Apple gibt unerwartet eine Vorschau auf ein neues Gerät, das später auf den Markt kommt (um es klar zu sagen: Ich erwarte das nicht)“, sagte Gurman in seinem Power On Newsletter.

Apple TV 2024 verschiebt sich

Mark Gurman hatte Mitte letzten Jahres berichtet, dass Apple die Einführung der nächsten Generation des Apple TV in der ersten Jahreshälfte 2024 plant. Gegen Ende Juni läuft das Zeitfenster ab und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Apple ein neues Apple TV in dieser Zeit noch vorstellt. Das aktuelle Modelle hat im Oktober 2022 das letzte Update erhalten.

Das nächste Apple TV soll Gerüchten zufolge auf einen schnelleren Prozessor setzen und günstiger im Preis werden. Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo deutete an, dass der Startpreis des nächsten Apple TV in den USA bei 99 US-Dollar liegen könnte, statt wie bisher bei 129 US-Dollar. Wie sich die Preise in Deutschland entwickeln, ist unklar.