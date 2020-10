Hidgets: Diese App bringt Health-Daten auf den Homescreen

In Apples Health-App lassen sich aktuelle Gesundheits- und Fitness-Daten übersichtlich in einer Zusammenfassung ansehen. Leider hat Apple es aber bisher versäumt, diese Infos auch in einem iOS 14-Widget für den Homescreen zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle kommt der Entwickler Marcel Schmitz ins Spiel, der diese Lücke nun mit seiner App Hidgets (App Store-Link) gefüllt hat.

Hidgets lässt sich zum einmaligen Kaufpreis in Höhe von 2,29 Euro aus dem deutschen App Store herunterladen und benötigt zur Einrichtung auf dem iPhone nur knapp 1 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 14.0 oder neuer auf dem Gerät. Nach der Installation der englischsprachigen Anwendung lassen sich Health-Widgets in insgesamt vier Themenbereichen auf dem Homescreen platzieren: Gewicht, Schritte, Herzfrequenz und Schlaf.

Widgets können in der App weiter individualisiert werden

In der App selbst können die Widgets, die übrigens im Format 2×2, also der kleinsten verfügbaren Version, zur Auswahl bereit stehen, weiter angepasst werden. So hat man die Möglichkeit, zwischen drei Darstellungsoptionen mit mehr oder weniger minimalistischer Ansicht und angezeigten Infos auszuwählen, und auch zwischen farbigen und monochromen Widgets zu unterscheiden. Ebenfalls festlegen lässt sich, welche App beim Antippen des Widgets geöffnet werden soll, Hidgets oder Apples Health-App.

Wichtig vor der Installation zu wissen: Die Häufigkeit der Widgets basiert auf iOS selbst und lässt sich nicht über Hidgets kontrollieren bzw. anpassen. Vom Entwickler heißt es dazu auch, „Das Betriebssystem entscheidet, wie oft die Widgets aktualisiert werden müssen. Sie können die Aktualisierung jedoch erzwingen, indem Sie die Hidgets-App einmal aufrufen und zum Startbildschirm zurückkehren.“ Wer also gerne seine Schritte, die Herzfrequenz, das Gewicht oder die Schlafdauer auf dem Homescreen sehen möchte, sollte sich Hidgets definitiv genauer ansehen.