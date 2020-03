Homee: Smart Home Basis jetzt einfacher mit HomeKit verknüpfen

Die Smart Home Basis Homee nutze ich seit geraumer Zeit, um meine Rollladensteuerung mit Z-Wave so richtig smart zu machen. Wobei, einige Einschränkungen gibt es leider noch, denn Homee unterstützt immer noch keine automatische Anwesenheitserkennung.

Zumindest an der Front dieser bereits 2018 versprochenen Funktion gibt es mittlerweile spannende Neuigkeiten: Wie ich bei einem Besuch im Berliner Büro von Homee erfahren habe, ist man in den finalen Zügen und will eine solche Funktion schon bald anbieten. Hoffen wir einfach mal, dass es noch dieses Jahr passiert.

HomeKit-Funktion jetzt direkt in der Homee-App aktivieren

Auf die faule Haut legen sich die Entwickler aber nicht. Im gestern veröffentlichten Update für die Homee-Basis und die Homee-App gibt es einige spannende Neuerungen. Für uns Apple-Nutzer sind zwei davon besonders interessant.

So können Backups der Einstellungen und Konfiguration der Homee-Würfel ab sofort auch direkt mit der iOS-App erstellt und heruntergeladen haben. Bisher musste man die Homee-App beispielsweise mit einem FTP-Server verbinden.

Und auch rund um HomeKit gibt es Neuigkeiten: Die HomeKit-Beta muss jetzt nicht mehr umständlich über die Community-Webseite freigeschaltet werden, sondern kann direkt über die iOS-App aktiviert werden. Zwar noch immer nicht final autorisiert von Apple, bei mir gab es mit den für HomeKit freigegebenen Geräten (leider nicht alle mit dem Homee verbundenen) keine Probleme. Bei mir sind es hauptsächlich die Rollladen, die ich so auch per Siri steuern kann.