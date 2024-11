Homematic IP: Smart Home jetzt per Apple Watch steuern

Insofern ihr euer Smart Home mit Homematic IP eingerichtet habt, könnt ihr ab sofort die Steuerung auch über die Apple Watch vornehmen. Das kostenlose Update der Homematic IP App (App Store-Link) auf Version 3.3.13 bringt eine App für die Apple Watch als auch für wearOS für Android mit.

Am Handgelenk könnt ihr bis zu zehn Favoriten festlegen, die man mit einem schnellen Fingertipp auslösen kann. Das Öffnen und Verriegeln von Türen sowie die Steuerung von Lichtern, Lampen oder anderen Aktoren und Gruppen wird mit der Homematic IP Smartwatch App zum Kinderspiel. Push-Benachrichtigungen werden direkt auf der Smartwatch angezeigt, sodass man das Smart Home jederzeit und von überall im Blick kann. Die App ist kompatibel mit Apple Watch-Modellen (ab watchOS 10.0) und Android-basierten Wearables (ab wearOS 3.0). Mit der Unterstützung für Smartphone, Smartwatch und Tablet bietet die App eine komfortable und grenzenlose Steuerung des Homematic IP Smart Homes.

Das neueste Update der Homematic IP App bringt zusätzliche Verbesserungen mit sich. So wird bei einzelnen Heizkörperthermostaten neben der eingestellten Solltemperatur nun auch die aktuell gemessene Ist-Temperatur direkt in der App angezeigt. Dank der Funktion zur Messdatenerfassung können diese Temperaturen grafisch dargestellt und analysiert werden. Nutzer sollten dabei beachten, dass die Temperaturmessung am Heizkörper von der tatsächlichen Raumtemperatur, etwa in der Raummitte, abweichen kann.

Homematic IP: Jetzt im Angebot kaufen

Da aktuell die Black Friday Woche läuft, könnt ihr euch zahlreiche Komponenten des Smart Home Systems günstiger sichern. Wer ein System zum Nachrüsten sucht, findet bei Homematic IP auf jeden Fall das größte Sortiment. Es gibt zahlreiche Aktoren, Thermostate, Rauchmelder, Sensoren und vieles mehr.

