IIHF Eishockey-WM: Mit dieser offiziellen App habt ihr alles im Blick

Auch wenn viele deutsche Sportfans aktuell wohl auf die Fussball-EM im Juni hinfiebern, gibt es derzeit auch andere wichtige sportliche Ereignisse. Neben der Radsport-Rundfahrt Giro d’Italia beweisen unsere Kufenläufer auch derzeit im lettischen Riga an zwei Schauplätzen ihr Können auf dem Eis. Bislang sieht es gut für die deutsche Mannschaft aus: Aus vier Partien gab es drei Siege, ein Weiterkommen ins Viertelfinale ist absolut drin.

Auch wenn Eishockey hierzulande noch immer gegen Sportarten wie Fussball und Handball den Kürzeren zieht, gibt es nicht erst seit dem Sensationserfolg der deutschen Nationalmannschaft bei den letzten Olympischen Winterspielen zahlreiche Fans dieses rasanten Sports – mich eingenommen. Für gewöhnlich unterstütze ich ein lokales Regionalliga-Team oder schaue gelegentlich Ansetzungen der DEL oder NHL, aber mit dem Start der Eishockey-WM im lettischen Riga am letzten Wochenende werde ich auch bei diesem Turnier einige Partien verfolgen.

Wer die Spiele nicht im Fernsehen live verfolgen kann, findet mit der offiziellen IIHF 2021-App, die von Skoda gesponsert wird, eine hervorragende Alternative, um sich auf dem neuesten Stand zu bringen. Der Download der Universal-App für iPhone und iPad (App Store-Link) ist kostenlos und kann bei 134 MB an freiem Speicherplatz auf alle Geräte erfolgen, die mindestens über iOS 10.0 oder neuer verfügen. Die Inhalte können auch in deutscher Sprache aufgerufen werden.

Push-Benachrichtigungen, Anfeuerung und aktuelle News

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft kämpfen zwischen dem 21. Mai und dem 6. Juni 2021 insgesamt 16 Mannschaften in zwei Vorrunden-Gruppen um den Weltmeistertitel. Die Favoriten dürften in diesem Jahr neben Russland auch Finnland und die Heimmannschaft Lettland sein. Das deutsche Team wird eher als Außenseiter gehandelt, hat aber in den ersten leidenschaftlich absolvierten Spielen gezeigt, dass durchaus mehr als nur das Weiterkommen aus der Gruppenphase möglich ist.

Mit der kostenlosen IIHF 2021-App können Eishockey-Begeisterte ab sofort auf Spielpläne aller WM-Partien, Vorrundentabellen, Mannschaftsseiten inklusive Kader und Statistiken, ebenso wie Nachrichten und Match-Videos, Live-Ticker und Echtzeitbenachrichtigungen über Tore, Strafen und Drittelzusammenfassungen zugreifen. Für jede Partie können Fans außerdem über einen „On Fire“-Button ihre Sympathie für eine der beiden beteiligten Mannschaften ausdrücken.

Im deutschen Fernsehen wird die Eishockey-WM mit allen Partien der deutschen Mannschaft sowie ausgewählten Spielen ohne deutsche Beteiligung von Sport1 im FreeTV übertragen. Wer das komplette Paket mit allen Matches des Turniers braucht, ist auf den Sportstreaming-Anbieter MagentaSport der Telekom angewiesen, der sich für 16,95 Euro/Monat bzw. 9,95 Euro/Monat im Jahresabo buchen lässt.