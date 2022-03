IKEA PRAKTLYSING und TREDANSEN: Neue HomeKit Falt- und Wabenjalousie

Mit KADRILJ und FYRTUR bietet IKEA schon zwei Rollos an, die auch per HomeKit und Siri gesteuert werden können. Das Sortiment wird nun um zwei weitere Produkte ergänzt, PRAKTLYSING und TREDANSEN.

IKEA PRAKTLYSING ist eine lichtdurchlässige Wabenjalousie, IKEA TREDANSEN hingegen eine verdunkelnde Faltjalousie. Beide Jalousien sind in den Größen 120 x 195 und 140 x 195 Zentimeter erhältlich. PRAKTLYSING startet bei 125 Euro, TREDANSEN bei 145 Euro. Die größere Variante kostet je 4 Euro Aufpreis. Mit dabei ist ein herausnehmbarer Akku und eine Fernbedienung.

Mit HomeKit kompatibel

Um die Jalousien in HomeKit integrieren zu können, benötigt man zwingend das TRÅDFRI Gateway. Zudem ist auch Support für Alexa und Google vorhanden. So könnt ihr die Jalousien fernsteuern oder auch in Automationen einpflegen: „Hey Siri, aktiviere die Szene Filmabend“. So könnte man das Licht dimmen, die Jalousien herunterfahren und den Fernseher starten.

Die beiden neuen Jalousien können ab sofort gekauft werden, auch die Verfügbarkeit in den Filialen scheint laut Onlineanzeige relativ gut zu sein.