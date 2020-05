Im Bundle günstiger: Zwei Eve Energy und ein Eve Button für 95,90 Euro

In den letzten Wochen ist es etwas ruhiger um die sonst regelmäßig reduzierten Produkte von Eve Systems geworden. Nach einer kleinen Verschnaufpause und dem bevorstehenden Start der Eve Cam geht es jetzt mit den Cyberdeals bei Cyberport weiter. Dort bekommt ihr heute ein Sparpaket bestehend aus zwei Eve Energy und einem Eve Button geboten.

2x Eve Energy und 1x Eve Button für 95,90 Euro (zum Angebot)

Die Lieferung zu euch nach Hause ist versandkostenfrei, insgesamt bezahlt ihr für die beiden Produkte 95,90 Euro. Das kann sich durchaus sehen lassen, denn alleine das Doppelpack der Eve Energy bekommt man im Netz nicht unter 79,95 Euro. Der Eve Button kostet im Internet-Preisvergleich mindestens 39,95 Euro.

Das könnt ihr mit den beiden HomeKit-Geräten anstellen

Die Eve Energy Steckdose kann mit ihrem kompakten Design punkten, zudem kann in der App des Herstellers auch der Stromverbrauch überwacht werden. Die Anbindung an HomeKit erfolgt via Bluetooth, was die Reichweite leider etwas einschränkt, mittlerweile aber schnell funktioniert. Die Steuerung der Steckdose erfolgt per App, Automation, Siri oder mit einem Schalter.

Dieser Schalter kann beispielsweise der batteriebetriebene Eve Button sein. Mit einem Alu-Rahmen und einer schwarzen Front ausgestattet, ist er optisch durchaus ansprechend, muss aber auch den Geschmack treffen. Über HomeKit können drei Aktionen verwaltet werden: Einfacher Druck, doppelter Druck und langer Druck. Welche anderen HomeKit-Geräte oder Szenen man schaltet, spielt im Prinzip keine Rolle – solange die gewünschten Geräte in Reichweite sind. Eine HomeKit-Steuerzentrale oder der Eve Extend vereinfachen das natürlich.