Instagram: CEO verteidigt zukünftigen Fokus auf Video-Inhalte

In der Vergangenheit war das soziale Netzwerk Instagram (App Store-Link) vor allem bekannt für fotografische Inhalte. Auch ich habe auf diese Art einen Weg gefunden, einige meiner Hobby-Shots in einem Account zu teilen (@melancholgraphy). Nun will sich Instagram aber auf bewegte Bilder konzentrieren und in Zukunft den Fokus auf Video-Inhalte legen. So berichtet Instagram-CEO Adam Mosseri nun in einem Kurzvideo bei Twitter.

👋🏼 There’s a lot happening on Instagram right now. I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience. Please let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/x1If5qrCyS — Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022

Erst kürzlich gab es eine Petition, an der sich auch zahlreiche Berühmtheiten beteiligten, „Make Instagram Instagram Again„. Mehr als 2 Millionen Likes gab es für die Aktion, die dazu führten, dass Adam Mosseri in dem oben eingebundenen Twitter-Video die Pläne der Plattform näher erläuterte.

Instagram-App „muss sich weiterentwickeln“

Dort bestätigt der Instagram-CEO, dass „mit der Zeit mehr und mehr von Instagram zu Video werden wird“, was seiner Meinung nach auch passieren würde, „selbst wenn wir nichts ändern“. Mosseri gab zudem an, das die von Usern bei Instagram geteilten Inhalte sich mit der Zeit bereits auf Video-Inhalte verlagern, und Instagram „sich an diese Verlagerung anpassen muss, während es weiterhin Fotos unterstützt“.

Aktuell experimentiere Instagram mit „einer Reihe von verschiedenen Änderungen an der App“. Darunter gehört unter anderem auch der Test einer Vollbildversion des eigenen Feeds, die laut Mosseri aber nur einen „kleinen Prozentsatz von Menschen“ betreffen würden. Das soziale Netzwerk wolle herausfinden, ob eine Vollbildansicht von Fotos und Videos „mehr Spaß macht und die User anspricht“.

Mosseri gab an, dass Instagram auch in Zukunft Foto-Inhalte unterstützen werde, aber dass sich die App „weiterentwickeln muss, denn die Welt verändert sich schnell“. Instagram müsse sich „mit ihr verändern“. Es bleibt abzuwarten, wie Nutzern und Nutzerinnen der Platform diese Änderungen gefallen werden. Ich persönlich brauche kein zweites TikTok mit einer Überflutung von kurzen Video-Inhalten.