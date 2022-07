Instagram: Integration von Kartenfunktion zum Entdecken neuer Orte

Das soziale Netzwerk Instagram (App Store-Link) hat in dieser Woche ein überarbeitetes Karten-Feature angekündigt, das ab sofort für iOS- und Android-User verteilt wird. Mit den neuen Kartenioptionen können Nutzer und Nutzerinnen auf einfache Art und Weise mehr Orte in ihrer Nähe entdecken und sehen, was andere Personen dort teilen.

Instagram kündigte die neuen Features über den eigenen Twitter-Account an:

New map, who this? 🌐🗺️

Now you can now find popular locations around you or filter by categories like cafes or beauty salons. pic.twitter.com/asQR4MfljC

