Vor ein paar Wochen tauchte erstmals ein iOS-Bug auf, der die komplette WLAN-Funktionalität lahmlegt, wenn ein bestimmter Netzwerk-Name, sprich die SSID, vergeben wurde und sich in dieses eingeloggt wird. Auch wir berichteten über diesen Fehler im iOS-System.

Der gleiche Sicherheitsforscher, der schon seinerzeit auf das Problem aufmerksam gemacht hat, fand nun heraus, dass es einen weiteren Netzwerk-Namen gibt, der das iPhone und iPad WLAN-technisch außer Gefecht setzen kann. Carl Schou berichtet auf Twitter von seinen neuen Erkenntnissen.

You can permanently disable any iOS device’s WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021