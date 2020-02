iPhone 12: Was haltet ihr von diesem neuen Modell-Konzept?

Auch wenn Apple die kommende iPhone-Generation, wohl als iPhone 12 bezeichnet, erst in einigen Monaten präsentieren wird, wissen wir dank den immer gut informierten Analysten, allen voran Ming-Chi Kuo, bereits eine ganze Menge bezüglich Hardware-Ausstattung. Verschiedene Insider haben offenbar gute Einsichten in die Zuliefer-Branche, die auch Apple bedient, und können zudem auf Quellen aus der Industrie zurückgreifen.

Ein nun bei Slashleaks aufgetauchtes iPhone 12-Konzept hingegen widerspricht vielen bisher bekannten Leaks und Gerüchten, die bisher bekannt waren. Eines kann man definitiv sagen: Das hier vorgestellte Konzept eines iPhone 12 ist definitiv gefälscht – sieht aber nicht minder attraktiv aus. Die Renderings wurden mit einem Wasserzeichen versehen, das allerdings von keinem Twitter- oder Instagram-Account stammt. Wer der oder die Designer sind, lässt sich daher nur vermuten.

So viel ist sicher: Das hier vorgestellte Konzept setzt auf ein Design, das dem aktuellen iPhone XR sehr ähnlich sieht, dabei aber auf die vom iPhone 11 bekannte Drei-Linsen-Kamera auf der Rückseite setzt und auch eine Wiederkehr des immer noch von vielen heißgeliebten Touch ID-Buttons in Form eines Halbkreises am unteren Displayrand möglich macht. Auch auf eine bisher vorhandene Notch am oberen Bildschirmrand wurde seitens der Konzept-Designer verzichtet.

Was haltet ihr von diesem Design, wie gefällt es euch? Könntet ihr euch mit einem solchen Modell anfreunden, insbesondere, was den kleinen Touch ID-Button und der Verzicht auf die Notch angeht? Wie sähe euer Traum-iPhone aus? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare.